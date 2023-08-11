«Просыпалась от страха в холодном поту»: как мама семерых детей стала кондитером и вышла в финал популярного ТВ-шоу

Екатерина Зайда - талантливый кондитер-самоучка. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Екатерина Зайда вместе с мужем живет в селе Тимашево Самарской области. Женщина из глубинки строит сладкий бизнес и воспитывает семерых детей. А ее талант кондитера помог ей пробраться на популярное ТВ-шоу. Сегодня Екатерина местная звезда и успешная бизнес-мама, ее телефон разрывается от бесконечных звонков, а ежедневник переполнен заказами на несколько месяцев вперед. Женщине приходится работать 24 часа в сутки, но она не жалуется, наоборот, сельчанка уверена: держаться на плаву ей помогает любовь к работе. Екатерина Зайда рассказала журналисту «КП-Самара», как она успевает растить детей и строить карьеру.

«Денег хватило на старый дом в селе»

В село Тимашево Екатерина с семьей переехали в 2006 году из Киргизии. Женщина призналась: на родине для нее и мужа не было достойной работы. Оставалась единственная зацепка — близкая родственница из Самарской области.

У Екатерины и ее супруга - семеро детей. Фото: предоставлено "Комсомолке"

-Когда мы сюда приехали, то, конечно, сразу задумались о жилье. Денег тогда особо не было, поэтому нам хватило только на старый дом в селе Тимашево. Нам тут понравилось, так здесь и остались.

Здесь, в глубинке Екатерина и стала матерью семерых детей. Именно они помогли ей найти себя и создать свое дело с нуля.

-В 2018 году я увидела фото детского тортика в Интернета и решила порадовать свою дочь, у которой как раз вот-вот должен был наступить день рождения, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Екатерина Зайда. – Тогда я заказала красителей и сделала свой первый шедевр. После стала пробовать новые рецепты и начинки и приносить торты детям в школу.

Здесь-то талант Екатерины и заметили молодые мамочки и учителя. Заработало сарафанное радио, односельчане стали делать заказы.

Кулинарному мастерству Екатерина училась сама. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Просыпалась от кошмаров в холодном поту»

Екатерина быстро и без труда поразила тимашевцев сладкими шедеврами. Только вот она призналась: в начале пути ее одолел страх.

-Очень переживала, что не смогу кому-то угодить или что-то случится с тортом…в конце концов, я же самоучка. Бывало, я просыпалась в холодном поту от жутких кошмаров в ночь перед праздниками, куда должна была доставлять заказ. Сейчас я делаю по три свадебных торта в день и сплю спокойно, - смеется Екатерина.

Сегодня 37-летняя Екатерина - успешный кондитер. Уже 5 лет ее изделия покоряют сердца сладкоежек со всех уголков Кинель-Черкасского района. Кстати, у женщины есть и самарские клиенты.

-Чаще в город возим свадебные тортики, а так мои основные клиенты — это Тимашево, Кротовка, Кинель-Черкассы и все ближайшие села. Заказы расписаны на несколько месяцев вперед.

Детки и супруг Екатерину поддерживают не только словом, но и делом. Муж, например, отвечает за доставку и привозит продукты для работы. А ребятня постоянно трется возле мамы на кухне.

-Сынишки помогают, чем могут, а вот у 8-летней дочери, мне кажется, проклевывается талант. Уже сейчас она может что-то испечь. И даже планирует пойти по моим стопам.

Заказы расписаны на месяцы вперед. Фото: предоставлено "Комсомолке"

«Спасала торт на свадебном банкете»

Иногда Екатерина и сама садится за руль, чтобы доставить заказ. Клиенты получают сладкие шедевры прямиком из рук местного гуру. Женщина поделилась: в ее работе точно нужны стальные нервы, ведь нужно всегда быть готовым к непредвиденным ситуациям.

-Конечно, бывают совершенно разные случаи и здесь главное — не поддаваться эмоциям и подходить ко всему с холодной головой, - говорит Екатерина. – Был у меня случай. Я везла свадебный торт в три яруса из Тимашево на турбазу, ехать нужно было прилично. И вот, где-то по середине дороги на изделии лопнул велюр. Делать было нечего! Приехала на место и спасала торт уже на свадебном банкете. К счастью, все обошлось!

В свободное от готовки время Екатерина пропадает за швейной машинкой или в огороде. Женщина держит две теплицы с помидорами. Только на вопрос, как ей удается все успевать, сельчанка лишь улыбается. Ответа она и сама не знает.

-Я хоть и устаю, но свое дело очень люблю! Конечно, не забываю отдыхать, а лучший отдых — это сменить работу. Мне так нравится после всех важных дел просто зайти в теплицу и любоваться своими помидорами.

Жительница Тимашево поразила жюри ТВ-шоу. Фото: скрин вмдео

Оставила мужа с 7-ю детьми и рванула на съемки шоу

В 2021 году Екатерина приняла участие в популярном шоу «Кондитер» с Ринатом Агзамовым на канале «Пятница». Попала туда многодетная мама случайно.

-Сама я туда не собиралась, за меня все решила моя младшая сестра, - смеется женщина. – Она мне как-то позвонила и предложила заполнить за меня заявку, но я, честно говоря, не восприняла ее слова всерьез. А уже через два месяца мне пришло сообщение, что я прошла кастинг и меня ждут на съемках через 3 дня… А у меня и заказы, и ребенок на руках!

Но на раздумья не было времени. Екатерина быстро раскидала заказы, вручила любимому мужу семерых детей и рванула в Москву, прихватив с собой свой фирменный тортик.

-Хоть я и трусиха по жизни, но иногда могу рискнуть. Здесь так и получилось. Правда, дорога была у меня веселой. На улице стояла жуткая жара, а я тут в поезде еще и с тортом. Его в итоге покосило.

Несмотря на это, Екатерина поразила своей «молочной девочкой» ведущих шоу и прошла финал, но уже на следующем этапе сельчанка решила покинуть проект.

-Я испугалась. На каждом углу по десять камер, кто-то постоянно задает вопросы. Честно, я не могла сосредоточиться на своей работе, мне лишь хотелось провалиться сквозь землю. Я человек деревенский, к подобному не привыкла.

Но о пройденном опыте Екатерина не жалеет. Сегодня об участии в проекте вспоминает с теплом.

Онлайн-школа и собственное кафе

-Все-таки мое присутствие на шоу «Кондитер» придало мне уверенности и статуса в работе. Обо мне узнали те, кто раннее не знал. Да и заказов тоже стало больше.

Екатерина учится новым техникам каждый день и не жалеет денег на дорогостоящую технику.

-В среднем я делаю по 8 тортов в день. Новые рецепты и идеи ищу в интернете. Недавно, например, я научилась делать велюр, это достаточно сложная техника. Сейчас хочу создать антигравитационный тортик (3д торт, составляющие которого держатся на специальных каркасах, одна над другой – Прим.Ред.)

В планах у семьи переезд. Екатерина вместе с мужем мечтает перебраться в Подмосковье.

-Я мечтаю открыть свое кафе и запустить онлайн-школу по обучению, - признается она.