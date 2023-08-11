Люди кричали «Мясо! Масло!»: мифы и правда о сорванном выступлении Хрущева в Куйбышеве 65 лет назад

Никита Хрущев так и не смог перекричать возбужденную толпу в Куйбышеве
65 лет назад, 11 августа 1958 года в Куйбышеве произошло невероятное событие, обросшее со временем легендами и мифами. Возбужденная многотысячная толпа не дала выступить с речью первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Кто-то утверждает даже, что руководителя страны закидали тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, но другие эту версию опровергают. Что же произошло в тот жаркий августовский день на площади Куйбышева на самом деле?
Визит первых лиц страны в Куйбышевскую область в августе 1958 года был приурочен к открытию Волжской ГЭС имени Ленина. Собственно, о том, что новая гидроэлектростанция на Волге будет называться именно так (в период строительства она именовалась Куйбышевской ГЭС), и объявил Хрущев на митинге по случаю ее открытия.
В Ставрополь партийно-правительственная делегация приехала из Москвы на поезде. Причем состав останавливался на короткое время в Куйбышеве, но Хрущев только выглянул из двери тамбура и зашел обратно в вагон. Об этом свидетельствует один из сотрудников органов безопасности, тогда задействованный в спецмероприятиях.
К слову, о предстоящем визите Хрущева хоть и не объявляли официально в газетах или по радио (телевизоры тогда мало у кого были, но и там, понятно, это событие не анонсировали), но — земля слухами полнилась. Парткомы и профкомы предприятий, которые собиралась посетить делегация, разумеется, были в курсе, и подписки о неразглашении их сотрудники не давали.
К тому же наблюдательные куйбышевцы в преддверии описываемых событий не могли не заметить на улицах городах милиционеров в необычной форме. Которые к тому же спускались в жару на пляж к Волге и, вероятно, не скрывали в беседах с местными жителями, что приехали из Москвы для обеспечения правопорядка во время визита Хрущева и К.
Все это привело к тому, что о предстоящем выступлении Никиты Сергеевича на площади Куйбышева 11 августа знали примерно все. И хотя формально на площадь должны были пускать по спецприглашениям от парткомов, на деле туда попали все, кто хотел.
Но толпа собралась, толпа изнывала от жары (а тогда не было пластиковых бутылок с водой, которые можно было бы взять с собой), а высокой делегации все не было. Высокая делегация в этот момент угощалась яствами и напитками в колхозе «Путь Ленина» под Ставрополем (ныне это село Васильевка, граничащее с городской чертой Тольятти).
Изменение программы визита, судя по имеющимся воспоминаниям, произошло по прихоти Хрущева, решившего осмотреть кукурузные поля. Увиденным первый секретарь ЦК КПСС остался доволен, съеденным и выпитым — вероятно, тоже. Богатый стол во дворе правления колхоза Хрущев прокомментировал словами: «Приятно видеть, как зажиточно живут наши колхозники!»
В этом же настроении он поднялся наконец спустя некоторое время и на трибуну на площади Куйбышеве. И произнес в микрофон: «Дела у нас в стране идут хорошо».
Возбужденная и, вероятно, раздраженная ожиданием толпа, разразилась гулом и свистом. К тому же задние напирали на передних, те смяли цепь из солдат, охранявших трибуну, и происходящее превратилось в хаос.
Как утверждают очевидцы, из народа неслись крики: «Где мясо? Где масло?» А вот сведения о том, что Хрущева закидали помидорами и яйцами, практически все участники событий отрицали.
- Чтобы добросить яйцо до трибуны, нужно было бы воспользоваться катапультой, - утверждает один из очевидцев.
Кто-то говорит, что в Хрущева швыряли ботинком. Эта версия могла возникнуть из-за того, что на опустевшей после несостоявшегося митинга площади было много брошенной обуви. Однако она валялась не потому, что ее швыряли в выступающего, а потому что люди в толпе, выносящей их прочь, наступали друг другу на ноги и попросту не имели возможности подобрать потерянную обувь, рискуя быть затоптанными.
Многие получили в той толпе травмы, у кого-то ноги были содраны в кровь, но в Ходынку, к счастью, площадь Куйбышева не превратилась.
Хрущев же, предприняв еще несколько попыток начать речь и не сумев перекричать толпу, развел руками: «Это хулиганство какое-то!» и ретировался прочь.
Через задний выход из ДК имени Куйбышева партийные бонзы были выведены на улицу Галактионовскую и отправились на теплоход, поджидавший их на причале. Там Хрущев, видимо, все еще находившийся под «эффектом кукурузы», вопреки опасениям, не стал устраивать разнос, а вышел вскоре из каюты со словами: «Картошечки бы с маслицем, а?»
На следующий день глава Куйбышевского горкома КПСС Николай Банников начал убеждать Хрущева, что толпа пришла в возбуждение от большой любви к Никите Сергеевичу и попросту не смогла справиться с нахлынувшим волнением. Руководитель страны великодушно махнул рукой, и тема была закрыта.
В «Волжской коммуне» была опубликована заметка, из которой следовало, что митинг состоялся, а Хрущев на нем выступил.
"Волжская коммуна" опубликовала заметку о якобы состоявшемся митинге
Самого же Никиту Сергеевичу на следующий день после «фиаско» больше интересовал синтетический спирт на производстве в Новокуйбышевске. Он бесстрашно опрокинул в себя две мензурки с химической жидкостью, поставив задачу перед руководством завода сделать этот спирт пищевым.
На авиационный завод Хрущев прибыл уже с опозданием. Новый самолет ТУ-114 вместо него с большим интересом рассматривал Леонид Брежнев, который возглавит страну вместо Хрущева спустя шесть лет. Но это уже будет другая история.
Что же касается помидор и яиц, то в прессе есть свидетельство о том, что они действительно были, но не на площади Куйбышева, а днем позже, когда правительственный кортеж возвращался из Новокуйбышевска. На съезде с моста через Самарку, на углу нынешних улиц Кутякова и Водников, как вспоминает один из жителей, в машину с Хрущевым действительно кто-то швырнул гнилые овощи.
Хулиганы, по версии автора воспоминаний, якобы были из поселка Щепновка, что располагался на стрелке рек Волги и Самары. Но это точно не так, поскольку Щепновка полностью сгорела в результате страшного пожара на нефтебазе десятью годами ранее описываемых событий, еще в 1948 году.
По другой версии, помидорами швырялись легендарные самарские «горчишники» из поселка Запанского. Но найти тому подтверждение или опровержение уже, вероятно, нет возможности.