Люди кричали «Мясо! Масло!»: мифы и правда о сорванном выступлении Хрущева в Куйбышеве 65 лет назад

Никита Хрущев так и не смог перекричать возбужденную толпу в Куйбышеве

65 лет назад, 11 августа 1958 года в Куйбышеве произошло невероятное событие, обросшее со временем легендами и мифами. Возбужденная многотысячная толпа не дала выступить с речью первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Кто-то утверждает даже, что руководителя страны закидали тухлыми яйцами и гнилыми помидорами, но другие эту версию опровергают. Что же произошло в тот жаркий августовский день на площади Куйбышева на самом деле?

По секрету всему свету

Визит первых лиц страны в Куйбышевскую область в августе 1958 года был приурочен к открытию Волжской ГЭС имени Ленина. Собственно, о том, что новая гидроэлектростанция на Волге будет называться именно так (в период строительства она именовалась Куйбышевской ГЭС), и объявил Хрущев на митинге по случаю ее открытия.

В Ставрополь партийно-правительственная делегация приехала из Москвы на поезде. Причем состав останавливался на короткое время в Куйбышеве, но Хрущев только выглянул из двери тамбура и зашел обратно в вагон. Об этом свидетельствует один из сотрудников органов безопасности, тогда задействованный в спецмероприятиях.

К слову, о предстоящем визите Хрущева хоть и не объявляли официально в газетах или по радио (телевизоры тогда мало у кого были, но и там, понятно, это событие не анонсировали), но — земля слухами полнилась. Парткомы и профкомы предприятий, которые собиралась посетить делегация, разумеется, были в курсе, и подписки о неразглашении их сотрудники не давали.

К тому же наблюдательные куйбышевцы в преддверии описываемых событий не могли не заметить на улицах городах милиционеров в необычной форме. Которые к тому же спускались в жару на пляж к Волге и, вероятно, не скрывали в беседах с местными жителями, что приехали из Москвы для обеспечения правопорядка во время визита Хрущева и К.

Все это привело к тому, что о предстоящем выступлении Никиты Сергеевича на площади Куйбышева 11 августа знали примерно все. И хотя формально на площадь должны были пускать по спецприглашениям от парткомов, на деле туда попали все, кто хотел.

«Дела у нас в стране идут хорошо»

Но толпа собралась, толпа изнывала от жары (а тогда не было пластиковых бутылок с водой, которые можно было бы взять с собой), а высокой делегации все не было. Высокая делегация в этот момент угощалась яствами и напитками в колхозе «Путь Ленина» под Ставрополем (ныне это село Васильевка, граничащее с городской чертой Тольятти).

Изменение программы визита, судя по имеющимся воспоминаниям, произошло по прихоти Хрущева, решившего осмотреть кукурузные поля. Увиденным первый секретарь ЦК КПСС остался доволен, съеденным и выпитым — вероятно, тоже. Богатый стол во дворе правления колхоза Хрущев прокомментировал словами: «Приятно видеть, как зажиточно живут наши колхозники!»

В этом же настроении он поднялся наконец спустя некоторое время и на трибуну на площади Куйбышеве. И произнес в микрофон: «Дела у нас в стране идут хорошо».

Возбужденная и, вероятно, раздраженная ожиданием толпа, разразилась гулом и свистом. К тому же задние напирали на передних, те смяли цепь из солдат, охранявших трибуну, и происходящее превратилось в хаос.

Как утверждают очевидцы, из народа неслись крики: «Где мясо? Где масло?» А вот сведения о том, что Хрущева закидали помидорами и яйцами, практически все участники событий отрицали.

- Чтобы добросить яйцо до трибуны, нужно было бы воспользоваться катапультой, - утверждает один из очевидцев.

Кто-то говорит, что в Хрущева швыряли ботинком. Эта версия могла возникнуть из-за того, что на опустевшей после несостоявшегося митинга площади было много брошенной обуви. Однако она валялась не потому, что ее швыряли в выступающего, а потому что люди в толпе, выносящей их прочь, наступали друг другу на ноги и попросту не имели возможности подобрать потерянную обувь, рискуя быть затоптанными.

Многие получили в той толпе травмы, у кого-то ноги были содраны в кровь, но в Ходынку, к счастью, площадь Куйбышева не превратилась.

Хрущев же, предприняв еще несколько попыток начать речь и не сумев перекричать толпу, развел руками: «Это хулиганство какое-то!» и ретировался прочь.

Через задний выход из ДК имени Куйбышева партийные бонзы были выведены на улицу Галактионовскую и отправились на теплоход, поджидавший их на причале. Там Хрущев, видимо, все еще находившийся под «эффектом кукурузы», вопреки опасениям, не стал устраивать разнос, а вышел вскоре из каюты со словами: «Картошечки бы с маслицем, а?»

Чистый спирт для Хрущева

На следующий день глава Куйбышевского горкома КПСС Николай Банников начал убеждать Хрущева, что толпа пришла в возбуждение от большой любви к Никите Сергеевичу и попросту не смогла справиться с нахлынувшим волнением. Руководитель страны великодушно махнул рукой, и тема была закрыта.

В «Волжской коммуне» была опубликована заметка, из которой следовало, что митинг состоялся, а Хрущев на нем выступил.

"Волжская коммуна" опубликовала заметку о якобы состоявшемся митинге

Самого же Никиту Сергеевичу на следующий день после «фиаско» больше интересовал синтетический спирт на производстве в Новокуйбышевске. Он бесстрашно опрокинул в себя две мензурки с химической жидкостью, поставив задачу перед руководством завода сделать этот спирт пищевым.

На авиационный завод Хрущев прибыл уже с опозданием. Новый самолет ТУ-114 вместо него с большим интересом рассматривал Леонид Брежнев, который возглавит страну вместо Хрущева спустя шесть лет. Но это уже будет другая история.

Виноваты «горчишники»?

Что же касается помидор и яиц, то в прессе есть свидетельство о том, что они действительно были, но не на площади Куйбышева, а днем позже, когда правительственный кортеж возвращался из Новокуйбышевска. На съезде с моста через Самарку, на углу нынешних улиц Кутякова и Водников, как вспоминает один из жителей, в машину с Хрущевым действительно кто-то швырнул гнилые овощи.

Хулиганы, по версии автора воспоминаний, якобы были из поселка Щепновка, что располагался на стрелке рек Волги и Самары. Но это точно не так, поскольку Щепновка полностью сгорела в результате страшного пожара на нефтебазе десятью годами ранее описываемых событий, еще в 1948 году.

По другой версии, помидорами швырялись легендарные самарские «горчишники» из поселка Запанского. Но найти тому подтверждение или опровержение уже, вероятно, нет возможности.