Фестиваль пройдет около ТЦ «Мега». Фото: vk.com/mega_samara

12 августа 2023 года в Самаре возле ТЦ «МЕГА» пройдет фестиваль городской уличной культуры MEGA Urban Fest. Рассказываем, что будет на фестивале уличной культуры MEGA Urban Fest 2023 в Самаре.

Каждый гость может проникнуться культурой города: насладиться музыкой, уличными танцами, поучаствовать в мастер-классах и создать индивидуальные образы. Вход бесплатный, но есть ограничение по возрасту 16+.

Хедлайнер фестиваля — рэпер Александр Степанов ST.

В связи с проведением фестиваля уличной культуры на территории ТЦ «МЕГА» 12 августа с 12:00 до 22:00 автобус № 67 не будет заезжать на остановку «ТЦ «МЕГА» («Икеа»). Высадка и посадка будут осуществляться только на остановке «ТЦ «МЕГА» («Леруа Мерлен»).

Программа фестиваля Mega Urban Fest 2023 в Самаре

Главная сцена

12:00 - 20:00 - выступления местных исполнителей: Darom Dabro x Местный, Young Blood$xЯНГ КРИПС STRUCH, Bomber J, Raze Edelnore,

Lukrecia, Dawg, Integro, lerous, Jim Mola, Alex Sed. Dj-сеты.

20:00 - 21:00 - выступление хэдлайнера - ST (Александр Степанов).

Малая сцена

14:00 - 15:00 - мастер-класс от танцевальной студии Black&White по уличным танцам.

15:00 - 19:00 - танцевальные баттлы в трех уличных стилях: Hip-Hop, Dancehall, All styles с участием танцоров региона.

Автошоу в Зоне дрифта

12:00, 14:00, 16:00 - шоу-программа на импровизированной трассе от пилотов по дрифтингу чемпионата «Drift That».

12:30 - 14:00, 14:30 - 16:00, 16:30 - 18:00 - скоростное дрифт-такси с профессиональным пилотом для любителей острых ощущений.

Спортивные площадки

12:00 - 18:00 - областной Чемпионат для начинающих и опытных райдеров в скейтпарке.

13:00 - 16:00 - соревнования по мини-футболу на футбольном поле.

15:00 - 19:00 - мастер-классы и тренировки от профессиональных тренеров «КОШЕЛЕВ GYM» для взрослых и детей на воркаут площадке.

Зона стрит-арта

12:00 - 16:00 - соревнование уличных художников от творческого объединения Aksometry LAB.

16:00 - 17:00 - мастер-класс для всех желающих по созданию фестивального стрит-арта.

Картинг

12:00 - 21:00 - гонки на картах на открытой площадке. Можно кататься вдвоем или арендовать несколько машин на компанию. В день фестиваля предоставляется скидка на заезды в 30%.

Зона MEGA Friends

12:00 - 20:00 - макияж от «INGLOT», плетение косичек, создание мужского образ от барбершопа «Братишка», переделка вещей и аксессуаров, MEGA URBAN TATOO. Чтобы воспользоваться услугами, необходимо предъявить купон MEGA Freinds, который можно получить на официальном сайте фестиваля.