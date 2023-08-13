Летом обязательно нужно попробовать встать на сап. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето всегда пролетает очень незаметно. Утром смотришь на календарь, а на дворе уже август. До конца лета - меньше трех недель, а значит остался последний шанс погреться в лучах солнышка и обрести яркие воспоминания и эмоции. Журналист «КП-Самара» составила список дел, которые нужно успеть сделать до конца августа в Самаре.

Самарское туристическое бинго.

Устроить сплав на сапах

Сплав на сапах (sup-бордах) - это отличное сочетание физической активности и релакса. Благо, в Самаре масса разнообразных вариантов этого вида отдыха – прогулочные маршруты найдутся на любой вкус. До конца августа в турклубах расписаны сплавы не только по Волге, но и по Кондурче, Соку, Кинелю – выбирай любой! А если не хочется тратить время на полноценный туристический маршрут – можно взять сап напрокат.

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Организованный сплав на сапах - от 1500 рублей с человека.

Сап напрокат - от 500 рублей на три часа.

Посмотреть фильм под открытым небом

В фильмах теплый вечер для героев романтических комедий зачастую заканчивался пикником на пляже около моря. А у жителей Самарской области есть возможность устроить перекус на набережной за просмотром любимого кино. Открытый кинотеатр будет работать до конца лета. Причем совершенно необязательно смотреть любовные истории, ведь в расписании кинотеатра найдутся фильмы на любой вкус: мультики, комедии и даже военная хроника!

Посмотреть актуальное расписание сеансов в кинотеатре «Филин» можно здесь.

Сплавать на Проран

Лето почти закончилось, а вы еще не успели выехать из города на природу? Не беда! Самое время прокатиться на «омике» до острова Поджабный. Всего 15 минут – и вы уже на пристани Проран смотрите на Самару с другого берега. Здесь можно погулять и искупаться вдали от шумного города, а также пообщаться с местными жителями и услышать от них интересные истории острова.

КОНКРЕТНО

Расписание «омиков» на Проран.

Цена билета - 96 рублей.

Расписание судов, которые ходят между Самарой и Рождествено.

Подняться на Молодецкий курган

Не хватило экстрима летом? Тогда собирайте походные рюкзаки и направляйтесь в национальный парк Самарская Лука! Помимо живописной природы вы сможете пройти настоящее испытание на прочность – подняться на Девью гору и Молодецкий курган.

КОНКРЕТНО

Добраться до Молодецкого кургана можно на машине или на маршрутке №168 из Тольятти, которая ходит от «Парк Хауса» до села Жигули (нам нужна именно эта остановка). Из Жигулевска ходит маршрутка №330.

Вход на Молодецкий курган платный – 200 рублей с человека. Обратите внимание, что стоянка у КПП Молодецкого кургана тоже платная – от 120 рублей.

Сгореть на пляже

Уже третий месяц лета, а вы еще не обгорели? Непорядок! Август в Самаре жаркий, еще успеете полежать на волжском пляже под самарским солнцем. Благо, выбор большой - хотите, отправляйтесь на пляж прямо в центре города, хотите - садитесь в машину или в лодку и поезжайте подальше от цивилизации.

КОНКРЕТНО

Список оборудованных пляжей за чертой Самары:

Пляж «Волна» – г. Тольятти;

Пляж «Сакулино 1» (г. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева);

Пляж «Сакулино 2» (г. Новокуйбышевск, район улицы Карбышева);

Пляж в районе Фестивальной поляны у Мастрюковских озер.

Муниципальный пляж «Васильевка» – Безенчукский район, с.п. Васильевка;

Муниципальный пляж «Екатериновка» (Безенчукский район, с.п. Екатериновка, ул. Набережная);

Пляж с.п. Сергиевск (Сергиевский район , с.п. Сергиевск);

Пляж с.п. Елшанка (Сергиевский район, с.п. Елшанка);

Пляж МБУ ДЗСОЦ «Волжанин» (Волжский район, пос. Власть Труда)

Пляж в Отрадном (ДОЛ «Остров детства»);

Пляж Жигули (Ставропольский район, с.п. Жигули, санаторий-профилакторий «Молодецкий курган» №4);

Муниципальные пляжи №1 и №2 в Ягодном (Ставропольский район, с.п. Ягодное)

Пляж г.о. Жигулевск (г.о. Жигулевск, рекреационная зона мкр. Моркваши);

Городской пляж №1 г.о. Сызрань (г.о. Сызрань, Волжский спуск, р. Волга);

Городской пляж №2 г.о. Сызрань (г.о. Сызрань, в районе Волжского спуска);

Городской пляж №3 г.о. Сызрань (г.о. Сызрань, в районе ДЭУ);

Пляж с.п. Хрящевка (Ставропольский район, с.п. Хрящевка);

Пляж г.о. Октябрьск (г.о. Октябрьск, ул. Сплавная);

Пляж б/о «Утёс» (Ставропольский район, Шелехметское лесничество, квартал 68, правый берег реки Волга (1760 км));

Пляж с.п. Муранка (Шигонский район, сельское поселение Муранка, Муранский бор, участок 50);

Пляж с.п. Волжский Утес (Шигонский район, п. Волжский Утес);

Пляж Тольятти «Волжский замок» (г.о. Тольятти, Центральный район, южнее здания № 1-а по ул. Нагорной);

«Итальянский пляж» (г.о. Тольятти, Центральный район, Лесопарковое шоссе, участок 15В);

Пляж № 1 Красноярский район (Красноярский район Восточный (левый) берег реки Сок, в 2 км западнее улицы Дзержинского села Белозерки с.п. Красный Яр);

Пляж № 2 Красноярский район (Красноярский район Восточный (левый) берег реки Сок, в 2 км западнее улицы Озерной села Белозерки с.п. Красный Яр);

Пляж б/о «Заря» (Шигонской район, с.п. Муранка, территория Муранский бор).