Самарские «Союзы» уже возили к спутнику Земли черепах: интересные факты о ракете, которая отправила станцию на Луну

Ракета "Союз-2.1б" - "внучка" легендарного гагаринского "Востока". Фото: Роскосмос

Россия впервые после 47-летнего перерыва отправила космический аппарат на Луну. К лунной миссии непосредственным образом причастны самарские производители. Аппарат «Луна-25» отправлен в космос ракетой «Союз-2.1б», собранной на заводе «Прогресс». Ракета оснащена двигателями РД, произведенными еще одним самарским предприятием - «ОДК-Кузнецов».

«КП-Самара» собрала интересные факты о ракете «Союз».

Сделала Самару космической столицей

Базой для создания «Союзов» послужила межконтинентальная баллистическая ракета Р-7. Первый ее успешный запуск состоялся почти 66 лет назад, 21 августа 1957 года.

Собственно, именно для производства Р-7 Куйбышевскому авиационному заводу № 1 и было предписано перепрофилироваться с самолетов на ракетную технику. Для этой цели руководитель советской космической программы Сергей Королев командировал в Куйбышев Дмитрия Козлова с группой инженеров.

С этого момента и началась история ЦСКБ-«Прогресс» и Самары как «космической столицы».

Летала вокруг Луны

Уже одна из первых модификаций ракеты Р-7 специально конструировалась с расчетом возможной лунной миссии. Ракета 8К78 «Молния» предполагала ее использование для запуска межпланетных космических станций не только к Луне, но и к Венере, и к Марсу.

Для пилотируемого полета на Луну специально была создана ракета «Союз-7К-Л1». Эти корабли совершили семь испытательных полетов в беспилотном режиме. На одном из них — носившем кодовое название «Зонд-5» летали две среднеазиатские черепахи. Они оказались первыми в истории живыми существами, облетевшими вокруг Луны. Это случилось за три месяца до миссии «Аполлона».

В результате испытаний были обнаружены неполадки, которые могли привести к гибели экипажей. Космонавты, участвовавшие в лунной программе, готовы были рискнуть, но после высадки американцев на Луну это уже не имело смысла.

Отправляла в космос Гагарина

Практически все известные нам названия космических кораблей — это модификации и модернизации Р-7. «Восток», на котором Гагарин совершил свой исторический первый полет в космос, - можно назвать «дедушкой» нынешних «Союзов».

После «Востока» был «Восход», а ракеты под названием «Союз» создавались уже как глубокая модернизация «Восхода».

Является символом Самары

Ракета «Союз», установленная в Самаре на проспекте Ленина, внешне мало чем отличается от остальных ракет этого семейства. Различие может быть только в верхней части. При пилотируемых запусках ракета снабжена системой аварийного спасения, которую «выдает» красивый шпиль на самом верху. При грузовых полетах на верху ракеты шпиля нет, есть только полукруглый обтекатель.

Самарский «памятник» «Союзу» — единственный в мире, где ракета установлена в полной сборке в вертикальном положении. Из аналогичного памятника в городе Байконур вынута одна секция, и ракета расположена почти горизонтально, чтобы ее не было видно с железной дороги. Этого требовали условия секретности: о существовании закрытого города Ленинска (прежнее название Байконура) и его локации знать «случайным людям» не полагалось.

К тому же установленный в Самаре «Союз» — это не макет, а реальная ракета-носитель, долгое время использовавшаяся на космодроме Плесецк в качестве учебного тренажера.