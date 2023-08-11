Никита Салтыков накануне матча с "Локомотивом" отметил 19-летие. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В рамках 4-го тура первенства Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» пройдут испытание серьезным соперником - они встретятся в Москве с «Локомотивом». Рассказываем, что происходит в «Крыльях Советов» перед матчем с «Локомотивом» 12 августа 2023 года в чемпионате России по футболу.

В ранге фаворитов

Как это ни парадоксально прозвучит, но исходя из текущей турнирной ситуации, «Крылья» едут в Черкизово в ранге фаворитов. Самарская команда на старте чемпионата выиграла 2:1 в Грозном, свела вничью 3:3 домашний матч с «Динамо», а затем на поле «Солидарность Арены» разгромила 5:1 «Ростов».

Таким образом, самарцы занимают сейчас 3-ю строчку турнирной таблицы — сразу вслед за «Спартаком» и «Краснодаром», идущими без очковых потерь. Как и у двух лидирующих команд, у «Крыльев» разница мячей плюс 5, но при этом самарцы забили больше всех в РПЛ — 10 мячей. Средняя результативность у «Крыльев Советов» составляет невероятные 3,33 гола за матч.

«Локомотив» же подошел к 4-му туру на 8-м месте, по одному разу проиграв, выиграв и сыграв вничью.

Другое дело, что в Кубке России у «Локо» две победы, в то время как у самарцев наоборот — два поражения. Но кубковые встречи команды все-таки проводили в иных составах, чем матчи чемпионата.

Без основных нападающих

Уже известно, что в составе «Локомотива» против «Крыльев Советов» не сможет сыграть Артем Дзюба.

Потери «Крыльев» из-за травм также в основном касаются линии нападения: у самарцев не выйдут на поле Владимир Писарский и Дмитрий Цыпченко. Еще один форвард — Владислав Шитов в прошедшую среду в кубковом матче с «Зенитом» провел на поле все 90 минут и наверняка появится разве что на замену.

Бывшие, настоящие и будущие

В отсутствие Дзюбы с большой долей вероятности атакующую группу «Локомотива» могут составить одновременно Владислав Сарвели, Сергей Пиняев и Максим Глушенков. Все они еще недавно играли за «Крылья Советов», только Сарвели оказался в «Локо» транзитом через «Сочи», а Пиняев с Глушенковым перешли из самарской команды в столичную напрямую.

Учитывая, что в минувшую среду в составе «Зенита» в Самаре забил победный гол Иван Сергеев — тема «бывших» для «Крыльев» довольно болезненна, а в «Локо» их сразу трое.

В то же время в стартовом составе «Крыльев» почти наверняка появится полузащитник Сергей Бабкин, который принадлежит «Локомотиву» и находится в Самаре в аренде. Этим летом шли активные разговоры о его выкупе самарским клубом, но полноценный трансфер пока не состоялся.

Будет подарок к дню рождения?

Кроме того, неоднократно в СМИ и соцсетях появлялись слухи об интересе «Локомотива» к полузащитнику Никите Салтыкову. Но пока он начал сезон в «Крыльях Советов» и сразу заявил о себе как о лидере атак самарцев. В частности, забил два мяча в матче предыдущего тура с «Ростовом».

Кстати, сегодня, 11 августа, Никите Салтыкову исполнилось 19 лет. Наши поздравления и пожелания отметить день рождения результативной игрой с «Локомотивом».