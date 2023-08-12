Ничья при подавляющем преимуществе: «Крылья Советов» в самой концовке упустили победу над «Локомотивом»

Гол Николая Рассказова на 86-й минуте не стал победным. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью 1:1 в матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Рассказываем, как проходила игра.

Еще один «финт Зидана» от Ломаева

Из-за травм в матче не смогли принять участие у «Локомотива» Артем Дзюба, у «Крыльев» - Роман Ежов. В ворота самарской команды вернулся Иван Ломаев, прежде в этом сезоне выходивший на поле только в матчах Кубка России.

Именно Ломаев мог «вскрыть» довольно закрытый футбол, который команды демонстрировали в первом тайме. В середине первой 45-минутки он «финтом Зидана» решил обыграть экс-одноклубника Максима Глушенкова. В прошлом году такое «шоу» от Ломаева в матче с «Химками» стоило «Крыльям» пропущенного гола. На этот раз обыгрыш вратарю с трудом, но удался.

Свисток на перерыв зафиксировал красноречивую статистику: 1:0 по ударам в створ в пользу «Крыльев». А, пожалуй, самым опасным моментом стала подача углового аргентинцем Гарре, который метил в ближний угол, но вратарь «Локо» Лантратов выгреб мяч от «ленточки».

0:0 после пенальти и гола

Во втором тайме игра пошла веселее, преимущество «Крыльев» вырисовывалось все четче, и самарцы получили отличный шанс повести в счете на 60-й минуте. Экс-самарец Сарвели сначала неудачно попытался обработать мяч в своей штрафной, а затем наступил на ногу Костанце. Судья Кукуян назначил пенальти.

Гарре пробил несильно по центру, и Лантратов успел зацепить мяч, который взмыл в воздух, но Гарре, добивая, засадил выше ворот.

И почти тут же бывшие игроки «Крыльев» соорудили ответную голевую атаку. Глушенков навесил, а Сарвели удачно поборолся за мяч на дальней штанге, исправившись за оплошность с пенальти. Впрочем, счет и тут остался прежним — судья углядел игру рукой Баринова в этом эпизоде и взятие ворот отменил.

Везение «Локо»

Дальнейший ход игры превратился в бенефис Лантратов. Он выручил после еще одного «сухого листа» в исполнении Гарре, отразил удар в упор Евгеньева.

Но и он оказался бессилен на 86-й минуте. «Крылья» выбежали в контратаку, Гарре отличным пасом вывел Рассказова один на один с Лантратов, и самарец изящно перебросил вратаря — 1:0.

«Крыльям» оставалось играть пять минут основного времени и пять компенсированных. Самарцы довольно уверенно контролировали мяч, но «Локомотиву» все же удалось спасти. После удара Марадишвили из-за пределов штрафной на третьей добавленной минуте мяч от стойки ворот отлетел в сетку.

1:1 — обидная ничья, не позволившая «Крыльям Советов» хотя бы на два с половиной часа возглавить турнирную таблицу РПЛ. Тем не менее самарцы по-прежнему в чемпионате России идут без поражений, имея в активе две победы и две ничьи.

Следующую игру «Крылья Советов» проведут также на выезде — в пятницу, 18 июля они встретятся в Казани с «Рубином».