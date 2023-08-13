Ломаев получил нагоняй от Осинькина, Дзюба нагрубил: что было после матча «Локомотива» с «Крыльями Советов»

Бенхамин Гарре по-пижонски исполнил пенальти и не сумел забить гол. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью 1:1 в матче 4-го тура Российской премьер-лиги. На гол Рассказова на 86-й минуте «железнодорожники» ответили точным ударом Марадишвили в компенсированное время.

Рассказываем, что произошло по завершении матча «Локомотив» - «Крылья Советов».

О незабитом пенальти Гарре

«Крылья Советов» могли повести в счете в этом матче гораздо раньше, еще на 60-й минуте, когда в ворота «Локомотива» был назначен пенальти. Но аргентинец Бенхамин Гарре попытался исполнить удар «паненкой», несильно пробив по центру. При этом он не слишком высоко поднял мяч, и вратарь «Локо» Илья Лантратов сумел совершить спасение.

- Знал ли я, куда пробьет Гарре? Это обычная практика: бьющие изучают вратарей, вратари изучают пенальтистов. Спасибо нашим тренерам: собрали информацию и подсказали. Гарре почти всегда бьет по центру. Кажется, он и в матче с «Динамо» бил по центру. Да, точно, там была «пушка», но по центру, - рассказал после матча герой эпизода Илья Лантратов.

На самом деле страж ворот «Локомотива» перепутал: Гарре пробил пенальти в концовке матча с «Динамо» не по центру, а в угол — мяч тогда влетел в ворота от штанги. Но эта неточная информация в итоге помогла Лантратову принять правильное решение.

- Спижонил ли Гарре в этом эпизоде? Сложно сказать, могли быть разные факторы, он мог неверно оценить движение вратаря, например. Мы изучим этот момент и примем решение, кто в следующий раз будет бить пенальти. Главное, чтоб они были, - прокомментировал ситуацию с пенальти главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин на послематчевой пресс-конференции.

О «финте Зидана» в исполнении Ломаева

Голкипер «Крыльев» Иван Ломаев в первом тайме едва не «привез» гол в свои ворота, в центре поля исполнив «финт Зидана» в противоборстве с экс-одноклубником Максимом Глушенковым. Этот сложный элемент дриблинга удался вратарю не полностью — мяч ударился ему в опорную ногу и чудом не отскочил к форварду «Локомотива».

При этом в карьере Ломаева уже есть один такой неудачный финт, в результате которого нападающий «Химок» Илья Садыгов забил гол в ворота «Крыльев».

- Говорил ли я что-то Ломаеву после игры по этому поводу? Я ему говорил еще до игры. И в перерыве потом сказал. Так сказал, что он надолго теперь запомнит, - признался Игорь Осинькин в интервью «Чемпионату».

Наставник «Крыльев» заявил, что в команде пока так и не определились с однозначным «первым номером».

- На данный момент ни у Овсянникова, ни у Ломаева нет такой стабильности, чтобы можно было считать кого-то однозначно основным вратарем, как Акинфеева или Лантратова. Пока мы приняли вот такое решение, дальше будем смотреть, - сказал Игорь Осинькин.

О грубости Дзюбы

Главный же скандальный эпизод произошел уже за пределами микст-зоны столичного стадиона «Локомотив», на автомобильной парковке.

Один из журналистов навел камеру телефона на Артема Дзюбу, который не принимал участия в матче из-за травмы, и задал ему вопрос. Он попросил форварда прокомментировать прогноз Игоря Шалимова, заявившего, что Дзюба не забьет больше двух мячей с игры в осенней части сезона.

Футболист, еще до игры пребывавший в неважном настроении (об этом он сам сказал в видео в соцсетях), разозлился и пообещал журналисту «засунуть телефон в одно место», если он еще раз подойдет с такими вопросами. После чего Дзюба сел в машину и уехал.

В «Локомотиве» заявили, что не будут наказывать футболиста за такую реакцию, так как он не был участником матча и не был обязан отвечать на вопросы журналистов, а за пределами стадиона находился в статусе частного лица.