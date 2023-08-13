Уроженец Самары Арсен Захарян будет играть в испанской Ла-Лиге

Арсен Захарян провел против команды из родной Самары один из лучших матчей в 2023 году. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Полузащитник московского «Динамо», уроженец Самары Арсен Захарян все-таки перейдет в европейский чемпионат. Его новым клубом будет «Реал Сосьедад» из испанского городка Сан-Себастьян. Детали контракта еще обсуждаются, но трансфер считается уже свершенным делом.

«Он уже по сути игрок «Реала Сосьедад»

О переходе Захаряна в испанский клуб во всеуслышание объявил главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка во время флеш-интервью перед игрой столичного клуба с калининградской «Балтикой» 13 августа 2023 года.

- Сегодня Арсен будет на стадионе, но уже фактически в статусе игрока «Реала Сосьедад», - заявил чех в эфире «Матч ТВ».

Ранее испанские СМИ называли вероятность трансфера Захаряна в клуб из Сан-Себастьяна близкой к 100 %.

«Дождемся официального объявления»

Тем не менее старший брат Арсена Захаряна Давид (он руководит Академией Арсена Захаряна в Самаре) пока не склонен говорить о переходе как о свершившемся факте и комментировать его.

- Пока Арсен никуда еще не перешел. Давайте все-таки дождемся официального сообщения, - попросил Давид Захарян корреспондента «КП-Самара».

«Челси», «Лацио», «Аякс»...

Желание родных Арсену людей перестраховаться и не утверждать того, что еще не совершилось, понятно. В прошлом году как о решенном факте говорили о переходе Захаряна в лондонский «Челси». Но трансфер так и не был осуществлен из-за технических проблем с его оплатой. Переводить деньги на российские счета из Лондона оказалось задачей, которую сторону так и не сумели разрешить.

После этого пошли разговоры о том, что Захарян может перейти на полгода в один из армянских клубов, чтобы оттуда было легче осуществить трансфер в Европу. Или даже в один из турецких — эта история долго была на слуху, несмотря на всю ее фантастичность в силу армянских корней футболиста.

Среди европейских клубов, интересующихся российским игроком, назывались итальянский «Лацио», голландский «Аякс», французский «Страсбур».

В Самаре провел лучший матч

История с французами горячо обсуждалась как раз в преддверии игры московского «Динамо» в Самаре в рамках 2-го тура чемпионата России. Предполагалось, что из-за предстоящего трансфера Захарян может не сыграть против «Крыльев». Но он вышел и провел один из лучших своих матчей в 2023 году, забив гол и отдав голевую передачу.

- Можно было предположить, что игрок может быть мыслями в новой команде. Но вы видели сегодня, как он сыграл. А о том, что для Арсена Самара — родной город, я даже не знал, комментировал главный тренер «Динамо» Марцел Личка ту игру, завершившуюся вничью 3:3.

Арсен Захарян родился в Самаре 26 мая 2003 года. С шести лет занимался в Академии «Крыльев Советов», его первым тренером был недавно ушедший из жизни Владимир Королев, который сравнивал своего воспитанника с Антуаном Гризманном.

В 13-летнем возрасте после неудачного просмотра в «Зените» Захарян перешел в тольяттинскую Академию имени Коноплева, а через год оказался в системе московского «Динамо». В 17 лет дебютировал в РПЛ, входил в топ-10 самых дорогих европейских юных дарований.

По стопам Карпина

Делами Захаряна занимается агент Павел Андреев, который в свое время привел в Самару Игоря Осинькина и большую группу футболистов из «Чертаново». При всем неоднозначном к нему отношении среди футбольной и околофутбольной общественности, стоит признать, что он умеет проворачивать большие трансферы.

От предложения «Страсбура» сразу отказались и сам Захарян, и «Динамо», решив, что заурядная команда французского чемпионата — ниже уровня притязаний футболиста. «Реал Сосьедад» - совсем другое дело. Серьезный клуб (в прошлом сезоне он занял 4-е место, уступив только «большой тройке» - «Барселоне», «Реалу» и «Атлетико») с хорошей историей в серьезном чемпионате. И с хорошим бэкграундом по части выступлений россиян — свой след в команде из Сан-Себастьяна оставили такие знаменитости как Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов.

Будет ли по силам Арсену Захаряну поддержать традицию? Увидим. А для начала — действительно дождемся официального объявления о трансфере.