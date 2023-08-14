«Сковал в наручники и потащил в машину»: в Самаре полицейского обвинили в нападении на автомобилистку

Инспектору ДПС, который поднял руку на женщину, может грозить от 3 до 10 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный районный суд Самары начал рассматривать уголовное дело бывшего инспектора ДПС. Его обвиняют в нападении на автомобилистку. Момент, когда полицейский хватает женщину за лицо, душит и бьет по голове, засняла камера в служебной машине.

Отказалась проходить проверку на опьянение

Все случилось в сентябре 2022 года в районе улицы Ново-Урицкой. Обвиняемый вместе с напарником остановил тогда автомобиль Land Rover. За рулем находилась женщина. Полицейские заподозрили ее в алкогольном опьянении и предложили пройти медосвидетельствование. Однако автомобилистка отказалась. Тогда инспекторы попросили ее проследовать в служебный автомобиль. Дальше произошло странное: один из стражей порядка внезапно заковал женщину в наручники и силой потащил в машину.

Напал в служебной машине

Дальнейшее общение автомобилистки и полицейского засняла камера, установленная в служебном авто. На записи, опубликованной в соцсетях, видно, что женщина что-то недовольно выговаривает инспектору. Тот сначала не обращает на нее внимания, а потом с сердитым лицом поворачивается и внезапно делает захват рукой за шею.

После этого дама начинает грозить стражу порядка кулаком, но тот все больше распаляется. В какой-то момент в конфликт попытался вмешаться напарник полицейского, но его проигнорировали. В процессе перебранки разъяренный инспектор зажал женщине рот ладонью, а затем ударил ее по голове. Потом запись обрывается.

Грозит реальный срок

В дальнейшем в отношении полицейского возбудили уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Следователи считают, что он не только причинил боль женщине, но и дискредитировал правоохранительные органы. Как пишет Волга Ньюс, подобное поведение стоило мужчине карьеры. Его уволили из органов внутренних дел. За нападение на автомобилистку ему может грозить реальный срок лишения свободы: от 3 до 10 лет колонии.

Что касается женщины, которая отказалась проходить медицинское освидетельствование, то она избежала наказания. По словам адвоката Дмитрия Леонтьева, суд оправдал ее.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал