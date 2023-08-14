Опасно для жизни: энергообъекты – не место для игр

Фото: ПАО "Россети"

Одно из важнейших направлений деятельности по охране труда филиала ПАО «Россети» - МЭС Волги - обеспечение предотвращения случаев детского электротравматизма на энергообъектах.

Специалисты предприятия регулярно проводят разъяснительную работу по вопросам профилактики детского электротравматизма. Обучают детей и подростков правилам поведения вблизи энергообъектов, привлекают для этого взрослых: родителей, преподавателей и воспитателей образовательных учреждений.

Однако несмотря на принимаемыемеры случаи несанкционированного проникновения в электроустановки, набросов различных предметов на провода воздушных линий электропередачи и, как следствие, травм и гибели в том числе детей и подростков не изжиты.

Основная причина детского электротравматизма – излишнее любопытство и отсутствие понимания угрозы электрического тока для жизни.Поэтому взрослым необходимо объяснять детям, в чем опасность энергообъектов и формировать у нихправильное поведение вблизи объектов электросетевого хозяйства: линий электропередачи и трансформаторных подстанций, бытовых энергоустановок и электрических приборов.

Энергетики еще раз напоминают детям и их родителям об опасности электрического тока и нахождения вблизи энергообъектов.