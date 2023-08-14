Лекарства строго по рецепту и реестр таксистов: что изменится в Самаре с 1 сентября 2023 года

С 1 сентября вступит в силу новый закон о такси. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С началом учебного года самарцев ждет несколько приятных и не очень нововведений. Рассказываем, что изменится в Самаре с 1 сентября 2023 года.

Аптеки обяжут продавать рецептурные лекарства строго по рецепту

Раньше аптекари нередко закрывали глаза на отсутствие рецепта на рецептурный препарат. С начала осени этот номер больше не пройдет. Рецепт от врача с его подписью и печатью нужен будет прежде всего на психотропные и наркотические вещества, сильнодействующие ядовитые лекарства, а также комбинированные препараты типа «Пенталгина».

Российские школы перейдут на единый стандарт обучения

Все школы страны, включая частные, с 1 сентября 2023 года должны перейти на единую общеобразовательная программу. Она коснется русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ для средней школы и русского языка и окружающего мира - для младших классов. Это значит, что эти предметы во всех учебных заведениях будут преподаваться одинаково.

Остальные дисциплины должны будут изучаться по учебникам, которое утвердит министерство просвещения России.

Что еще изменится в школах Самарской области с 1 сентября 2023 года, читайте на samara.kp.ru.

Будет создан реестр таксистов

С 1 сентября 2023 года вступит в силу новый закон о такси. Он предполагает создание в России реестра перевозчиков, таксистов и самих автомобилей. Зарегистрироваться в нем обязаны будут все таксисты, в том числе самозанятые. Агрегаторы, которые заключают договор с таксистами, будут обязаны проверять, есть ли у водителей разрешение на перевозку.

Введут новые механизмы расчета количества дней отпуска, стажа и компенсации при увольнении

При расчете дней отпуска округление всегда должно идти в пользу работника, несмотря на арифметические правила.

Расчет стажа в целях компенсации неотгулянного отпуска будет зависеть от отработанного времени, а не от дней, как это было прежде.

Еще одно новшество касается ситуации увольнения сотрудника, отработавшего от 6 до 11 месяцев, в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата, призывом в армию. Ему будет выплачена компенсация в полном объеме. В остальных случаях применяется пропорция в зависимости от отработанных дней.

Студенты педвузов получат соцвыплату

В Самарской области с сентября 2023 года появится новая мера соцподдержки для выпускников педагогических классов. Чтобы получить пособие, нужно поступить в региональные вузы или ссузы в год окончания школы на педагогические направления на очную форму обучения.

Размер выплата составит 1 тыс. рублей. Для ее оформления нужно обратиться в МФЦ или в отдел по предоставлению мер соцподдержки.