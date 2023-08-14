«На восстановление понадобятся десятки лет»: ученый рассказал о последствиях пожара в Жигулевском заповеднике

В пожаре в Жигулевском заповеднике пострадала популяция редких меловых сосен. Фото: Илья Сухих

В Жигулевском заповеднике в районе села Бахилова Поляна продолжается борьба с огнем более чем на 9 гектарах. В настоящее время огонь локализован. И уже можно оценить масштаб последствий пожара.

Об этом корреспондент «КП-Самара» поговорил с заместителем директора по общим вопросам Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук Станиславом Саксоновым.

Пострадает популяция меловых сосен

- Особенность пожара в Жигулевском заповеднике — в том, что на восстановление пострадавшей экосистемы потребуется гораздо больше времени, чем в обычном лесу. Чтобы природа в этой местности вернулась к устойчивому состоянию, должны пройти десятки лет. И неизвестно, что за это время произойдет с климатом, что тоже окажет свое влияние, - спрогнозировал ученый.

По предварительным данным, в низовом пожаре больше всего пострадал травяной покров, кустарники и молодая поросль деревьев.

- В той местности возле Бахиловой Поляны произрастает редкая меловая сосна, в ряде регионов внесенная в Красные книги РФ. Большие деревья при низовом пожаре уцелеют, а вот молодняк погибнет, и на его месте могут вырасти впоследствии лиственные деревья. В других местах Жигулей есть еще меловые сосны, но именно в этой местности их популяция серьезно пострадает, - считает Станислав Саксонов.

При этом засадить сгоревшую территорию новыми деревьями будет неправильно с точки зрения экология. По мнению ученого, искусственное вмешательство в экосистему может навредить ей еще больше, чем сам пожар.

«Веселые поляны» восстановлению не подлежат

В Жигулях, как известно, довольно много эндемиков — то есть видов флоры и фауны, которые встречаются только в этой местности и больше нигде в мире. И если какие-то разновидности пострадали при пожаре, то уже безвозвратно.

Кроме того, на сгоревшей территории существовали замкнутые экосистемы, которые также уже не подлежат восстановлению.

- В Жигулях есть так называемые «веселые поляны», где живет множество видов насекомых — пчелы, бабочки и т.п. Если крупные животные склонны к миграции и в естественных условиях, они просто ушли с места пожара и будут жить дальше на соседних территориях, то насекомые не переместятся в другие места. Подобные «веселые поляны» есть еще в заповеднике, но конкретно здесь замкнутая экосистема прекратила существование, - пояснил Станислав Саксонов.

Придется выпалывать сорняки

Что же делать, чтобы минимизировать последствия пожара? Просто довериться природе и ждать десятки лет?

- Конечно, нужно будет наблюдать за происходящим и вносить необходимые коррективы. Так, на месте сгоревшего травяного покрова обычно начинает расти сорная трава, агрессивные культуры, мешающие развитию других растений. Это касается и кустарников на месте сгоревших молодых деревьев. В заповеднике работают сильные специалисты, которым известны все типовые процессы в таких ситуациях. Тем более, хоть, к счастью, пожары в Жигулевском заповеднике происходят не так часто, но они бывали и раньше. И меры, которые нужно предпринимать в таких случаях, известны, - уверен Станислав Саксонов.

Площадь пожара оказалась не слишком обширной, поэтому последствия для природы хоть и неизбежно будут, но они, по мнению ученого, не катастрофичны.