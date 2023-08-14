«В Китае меня называли толстой, а в Индии позвали в Болливуд»: самарская модель откровенно рассказала о работе за рубежом

В модельном бизнесе девушка с 16 лет. Фото: Предоставлено героем публикации

Жестокий мир высокой моды диктует свои правила и стандарты. Моделинг – это далеко не всегда красота и кутюр. Девушкам, избравшим для себя профессию модели, приходится переживать изнурительные съемки, диеты и вечные недовольства заказчиков.

Коренная самарчанка Анастасия Дараган стала любимицей жителей страны вечного солнца и самых острых специй. Девушка уже второй год подряд отправляется в Индию в качестве модели. Девушка откровенно рассказала журналисту «КП-Самара» о жизни профессиональной модели за рубежом.

«Всю жизнь крутилась в сфере моды»

Меня зовут Анастасия Дараган, мне 24 года, и я модель. По образованию я инженер-технолог летательных аппаратов, а также стюардесса. Мне очень нравится авиация и все что с ней связано - думаю, в этом есть огромная сила. Несмотря на серьезность моего образования, я всю жизнь крутилась в модной сфере. Мама швея, бабушка большая любительница что-нибудь соорудить, поэтому все детство они наряжали меня в необычные костюмы, а я была не против: мне всегда нравилось выделяться и быть не как все. С сестрой мы постоянно таскали мамину одежду и ходили по длинному коридору дома, словно по подиуму.

Всю свою жизнь я слышала комментарии о своей худобе. Люди говорили мне либо «кожа да кости, страшно смотреть», либо «с такой фигурой только в модели». Помню, мальчишки в школе бросались всякими колкостями в мой адрес. Знали бы вы, сколько раз мой слух резало «Настька - доска» и прочее, но я всегда давала им отпор. На обидчиков я зла никогда не держала, а, вот к доброжелателям прислушивалась.

Впервые высокая мода постучалась в мою жизнь, когда мне было 16 лет. Меня позвали на местный модельный кастинг в Самаре. В тот момент мои родители побоялись отпускать меня в этот мир и не разрешили пройти прослушивание. Карьеру пришлось отложить и побыть еще немного ребенком.

«В Китае меня называли толстой»

Когда мне исполнилось 18, я сама пришла в агентство. Заключив контракт, я нарабатывала опыт, снимаясь для бутиков и местных заведений. По большей части я коммерческая модель, но в нескольких показах участвовала. Например, на модном показе «Volga Fashion week» я представляла продукт московских дизайнеров. Одновременно с моделингом я училась в университете. Во время учебы я нарабатывала опыт, чтобы потом уехать работать в Китай.

Ура! Заветная красная картонка в моих руках, я молода и весь мир открыт передо мной. Как получила диплом - улетела в Поднебесную. Сойдя с трапа самолета, у меня сразу появилось ощущение, будто я на другой планете.

Там все по-другому: и мода, и стандарты, и люди. Первой проблемой в Китае для меня стали мои татуировки. Не думала я, конечно, когда их набивала, что они так помешают в моем модельном будущем. Китайцы категорично относятся к рисункам на теле, из-за этого съемок у меня было не так много.

Спустя время открылась вторая сложность работы - нереальные стандарты красоты. Я уже рассказывала, что из-за своей худобы сталкивалась с буллингом в детстве, но тогда на меня это не особо повлияло. Больше комплексов мне привило модельное агентство. Постоянные кастинги, супер-строгие отборы, на которых тебе говорят в лицо абсолютно про все твои недостатки. Впервые в жизни я столкнулась с фразой «ты толстая, надо худеть». Всю жизнь, значит, я была «кожа да кости», а тут – здрасте, приехали! – я толстушка. Если честно, тогда меня это очень подкосило.

В Китае все очень худые. Я постоянно слушала о диетах от своих коллег, о том, что нужно сбросить парочку кг от своего менеджера и потихоньку сама начала в это верить. Честно признаюсь, после работы там у меня немного сдвинулось питание, потому что попытки похудеть все же были. Благо, я понимаю, что моделинг - это рынок и на каждую модель найдется свой клиент. Так оно и случилось.

В Индии менеджеру Анастасии постоянно звонили, спрашивали, не более ли она, и советовали девушке больше есть. Фото: предоставлено героем публикации.

«Звонили менеджеру и говорили, что мне надо больше есть»

После моего возвращения из Китая началась пандемия (мои друзья постоянно шутили, что это я вирус привезла). Примерно года три я была в России, отдыхала от контрактов и восстанавливала свое эмоциональное состояние. Когда открылись границы, я рванула покорять новые высоты. Новой точкой стала Индия.

Честно признаюсь, мне было немного страшно опять возвращаться в токсичную модельную среду, в которой тебе каждый день тыкают на твои недостатки, но тут все оказалось иначе. Стоит начать с того, что всем очень нравились мои татуировки. Я сама по себе темненькая и не похожа на типичную славянку, поэтому меня сразу же взяли работать на крупный бренд. Мне даже довелось поучаствовать в фильме Болливуда. Не в главной роли, конечно, но 5 дней я находилась на площадке в роли танцовщицы.

Меня удивило отношение индийцев к еде. В Индии любят девочек побольше. Когда я приехала, местные агентства забили тревогу. Они жаловались, звонили моему менеджеру и постоянно причитали, что я болею и мне нужно больше есть. Не пугайтесь, все было не так критично, как может показаться. Я была в хорошей форме и даже немного больше, чем принято стандартами, просто, в Индии привыкли к другим параметрам.

На самом деле модельный мир Индии и Китая вечно конкурирует. В этот раз я выбрала Южную Азию, потому что захотелось испытать новые возможности. Мне очень комфортно в этой среде, поэтому я поехала на еще один контракт. Не знаю пока, что меня ждет в этой поездке, но уверена, что все самое лучшее.