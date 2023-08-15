«Стройка закончилась, а Федя остался»: пса-сторожа бросили после сдачи жилого дома в Самаре

Пса-сторожа бросили после сдачи жилого дома в Самаре. Фото: предоставлено «КП-Самара» Фото: Анастасия ЗУБКОВА

Преданный пес Федя пять лет охранял строящийся жилой дом в Самаре. Мальчишка привязался к месту и людям, мокрый нос был уверен: это его дом и семья. Увы, люди не оправдали собачьи надежды. После сдачи объекта животное осталось на улице. Сегодня Федя находится под присмотром ветеринарного центра «ФлагманВет». Псу ищут дом. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности истории.

Привезли сторожить, а потом бросили

Федя попал на стройку еще щенком — стройплощадку в границах улиц Полевой и Самарской нужен был хвостатый сторож. Грозный вид, крупное атлетическое телосложение и добрая душа: парень прекрасно подходил на эту роль. Вот его и взяли. Пять лет он верно служил своим хозяевам и охранял территорию. А потом… а потом стал не нужен. Федя оказался на улице, когда жилой дом наконец сдали.

- Недавно дом сдали, работы завершили. Строители переместились на другой объект, оставив собаку в одиночестве на прежнем месте, - написали на своей официальной странице представители «ФлагманВет».

Одни жалели, другие боялись

Сначала собачью душу пытались исцелить местные жители. Одни носили бродяге корм, другие подбадривали почесыванием за ушком. Были и те, кто Федю боялся и обходил стороной. Имели право. Размеры собаки, конечно, впечатляют. А недавно пса заметила одна неравнодушная женщина и обратилась к специалистам.

- Я, честно говоря, видела его несколько раз. Езжу сюда по делам, - говорит Марина Маринина. - В очередной визит расспросила о нем знакомую женщину, которая здесь работает. Она мне всю историю бедолаги и поведала.

Марина поняла сразу: собаке нужно найти семью.

- Прекрасный добрый парень! Я думаю, это метис алабая. Он знает команды и очень доверяет людям. Правда, многие его боятся, кто же знает, что у него в голове. Я решила выручить и животное, и местных жителей.

Феде ищут дом

Марина обратилась в ветеринарный центр «ФлагманВет», долго помощи ждать не пришлось. За Федей приехал отлов.

- На днях к нам поступил новый питомец. Неравнодушные люди рассказали нам историю Феди, и мы забрали его в реабилитационный центр «ФлагманВет» в селе Лопатино, - рассказали в ветцентре.

Сейчас Федя ищет настоящую семью и кров. В лучшем варианте — частный дом с земельным участком.

- Хвостику нужен дом! Я даже подала объявление на популярном сайте, вот жду, может кто откликнется!

Если вы хотите забрать Федю к себе, вы можете обратиться к сотрудникам ветеринарного центра «ФлагманВет».