Одноклассники запускают конкурс для региональных медиа OK Media Challenge 2023

Конкурс будет проходить с 28 августа до 24 сентября. Фото: Одноклассники

Одноклассники начинают прием заявок на ОК Media Challenge –– конкурс для региональных медиа, цель которого –– улучшить качество публикаций в группах изданий в ОК и научиться эффективным приемам работы с инструментами продвижения, доступными в соцсети. Успешное прохождение конкурса поможет медиа привлечь новых подписчиков и создавать виральный контент. Победители получат промокоды в размере 50, 30 и 15 тысяч рублей на размещение рекламы в социальной сети, дополнительную поддержку от ОК в течение года и фирменный мерч.

Конкурс будет проходить с 28 августа до 24 сентября. Он включает в себя обучающую программу, состоящую из теории и практических заданий. Каждый понедельник участникам будет приходить письмо с видеоуроком и подробным описанием задач. Медиа, которые примут участие в конкурсе, смогут больше узнать о рекомендуемой частоте постинга в ОК, научиться делать интересные и вовлекающие прямые эфиры, ближе познакомиться с инструментами продвижения соцсети, а также попробовать запустить спецпроект.

За каждое выполненное задание участникам будут начисляться баллы. Отслеживать ход конкурса и количество баллов, которые набирают участники, можно в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа». Оценивать и давать обратную связь медиа будут сотрудники ОК, специализирующиеся на партнерствах и работе с контентом.

Успешное прохождение OK Media Challenge 2023 может стать новым этапом развития для медиа в Одноклассниках и помочь в увеличении охватов, повышении вовлеченности аудитории, а также привлечении новых подписчиков. Подать заявку могут представители всех российских региональных медиа до 24 августа включительно. Из всех заявок 25 августа жюри выберет финальный список медиа, которые примут участие в конкурсе. Итоги отборочного тура будут опубликованы в блоге Одноклассников и группе «ОК для медиа». А победители конкурса будут объявлены 25 сентября.

В прошлом году заявки на участие подали 130 представителей региональных изданий, 30 из которых прошли отборочный тур. Победителями 2022 года стали сетевое издание «Толк», газета «Аэро-Сити» и портал E1.RU. За 6 лет проведения конкурса в него подали заявки почти 500 представителей региональных медиа, 163 издания проходили в отборочный тур.