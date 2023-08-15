«Говорите прямо и смело просите скидки»: самарчанка рассказала, как ушла из найма и стала бизнес-тренером

Самарчанка рассказала, как ушла из найма и стала бизнес-тренером. Фото: Александра Бакина/ВКонтакте

Развод и неизвестность не испугали Александру Бакину. Пять лет назад самарчанка рискнула и ушла из найма ради заветной мечты. Сегодня 38-летняя Александра — бизнес-тренер и консультант по продажам. Она помогает предпринимателям строить клиентоориентированный бизнес в Самаре (и не только). Александра Бакина рассказала журналисту «КП-Самара», почему нужно и важно жаловаться на плохой сервис и как понять, с какой компанией лучше не связываться. На десерт — лайфхаки для обычных покупателей и предпринимателей.

Выбрала быть счастливой

Александра призналась: пять лет назад ей буквально пришлось начать новую жизнь. Женщина вот-вот разводилась с мужем, потому люди из ее окружения советовали не торопиться с таким решением, мол, стабильность — наше все. Но смелая волжанка не стала отрекаться от задуманного.

- Много лет я работала по найму в финансовой сфере, сама стезя мне, конечно, очень нравилась, но было понимание, что я нахожусь в рамках, из которых я бы просто не выбралась, если осталась. А мне так хотелось большего! Я мечтала о новых проектах, о новых границах. Спасибо моим родителям, они чуть ли не единственные люди, кто меня тогда поддержал.

Александра выбрала быть счастливой и начала свой путь к достижению цели. Огоньку внутри нее не давали погаснуть прекрасная репутация, клиентская база и колоссальный опыт, который накопился за столько лет трудов.

- Начинала я с малого. Сначала работала на платформе с предпринимателями, внедряла маркетинговые инструменты и параллельно проводила бизнес-тренинги, так сказать, была наемный тренером, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Александра Бакина.

Хороший бизнес - тот, который умеет дружить с клиентами

Уже вскоре к Александре стали обращаться собственники самарских бизнесов, которые хотели увеличить продажи да в целом улучшить рабочую систему. Так, на время специалист становилась частью команды, знакомилась с внутренней кухней, обучала и училась сама.

- В вопросах клиентоориентированности и увеличения продаж нет универсального обучения, поэтому специалисту важно понимать продукт компании, здесь необходимо стать с бизнесом чуть ближе, - говорит бизнес-тренер. – Честно говоря, успешным специалистом я себя почувствовала только года через два. Тогда же все больше компаний стали осознавать, что вопрос продаж не только в продукте или его цене, здесь самое главное — клиенты. Мой труд стал очень нужным.

Сегодня Александра работает на себя и порой нанимает помощников для крупных проектов. Спустя 16 лет продаж она уверена: в бизнесе одна из ключевых тем — дружба с клиентом.

- Скажу сразу, клиенту не стоит связываться с компаниями, у которых нет индивидуального подхода к каждому потребителю, нет позитивного рабочего настроя и нет ответственности за сервис. Например, вместо того, чтобы извиниться за летающую муху и преподнести комплименты, официант разводит руками и недовольно вздыхает.

Жаловаться — это нормально

По словам бизнес-тренера, клиент хоть иногда, но тоже должен брать на себя ответственность. Да-да, ответственность за развитие клиентского сервиса.

- Сервис явно станет в разы лучше, если на его проблемы получится взглянуть сразу с двух сторон, поэтому я призываю потребителей не боятся лишний раз оставить отзыв или жалобу.

Конечно, речь идет о конструктивной обратной связи. Важно поделиться своим опытом, а не полить грязью компанию и выплеснуть негатив.

- Слушать клиентов очень важно для собственника бизнеса. Мой личный опыт показывает, что зачастую предприниматели и не знают о существовании проблем.

Место за прилавком и подставной клиент

Здесь-то Александра и раскрыла главные лайфхаки для компаний, которые помогут стать лучше и полюбиться клиентам.

— ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Хороший предприниматель должен позаботиться о клиенте и создать всевозможные способы обратной связи.

- В идеале потребитель без труда может оставить отзыв, например, на сайте компании, должна работать горячая линия, а в офисе всегда должен дуть администратор, который и выслушает, и поможет решить проблему, - уверяет бизнес-тренер.

— ТАЙНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ. Александра призывает предпринимателей использовать доступные методы маркетингового анализа, в том числе пользоваться услугой тайного покупателя (тайный покупатель — это человек, которого нанимает предприниматель или руководство предприятия, чтобы проверить со стороны, как работают продавцы — Прим. ред.).

- Увы и ах, но нередко именно так обученный человек вычисляет грубость со стороны менеджера. Как говорится: доверяй, но проверяй.

— ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТАМИ. Эксперт уверена: хорошему бизнесмену иногда стоит вставать за прилавок, чтобы лучше понять, как работает компания.

- Регулярное общение с клиентами поможет выбрать нужный курс и добиться высоких результатов. А если смотреть на продажи издалека, то проблем избежать не получится.

Кстати, по мнению специалиста, сегодня больше всех в клиентоориентированности нуждаются предприниматели в сфере образования, медицины и красоты.

- Это чуть ли не единственный способ в борьбе с конкурентами. Продукт, который компания продает, может быть на очень высоком уровне, но если очевидно хромает сервис, то долго бизнес не протянет.

Смело просите скидки и прислушивайтесь к консультанту

Александра не забыла про клиентов и поделилась советами. Эксперт уверена: долгая дружба и любовь с бизнесом зависит и от потребителя.

— ГОВОРИТЕ ПРЯМО. Озвучивайте, что вам нужно, будьте конкретны. Зачастую многие клиенту не договаривают и ждут пока им предложат лучший вариант, но в итоге остаются недовольны. Например, не стоит скрывать, что вы ищите кофточку, чтобы скрыть ваши широкие плечи. Поверьте, вероятность получить хороший товар увеличивается вдвое.

— ПРОЯВИТЕ ТЕРПЕНИЕ. Иногда стоит прислушаться к совету менеджера и дать ему возможность помочь вам. В конце концов, у покупателей нет всех знаний по продукту.

— СМЕЛО ПРОСИТЕ СКИДКИ. Сегодня бизнес клиентоориентированный как никогда. Компании предлагают потребителями и кэшбеки, и скидки, и системы лояльности. Если вам не предложили — заявите об этом! Не бойтесь просить скидки. Поверьте, хорошая компания удержит клиента приятными бонусам, а значит нужно этим пользоваться. Конечно, не стоит забывать о взаимоуважении.