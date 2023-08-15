«Надела каску и села в окоп»: самарчанка вернулась на Родину после 13 лет жизни на чужбине ради помощи бойцам СВО

Жанна 13 лет прожила вдали от дома, но вернулась на Родину. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жанна уехала из Самары 13 лет назад. Уехала в Италию вслед за большой любовью: познакомилась с красавцем итальянцем во время отпуска – и влюбилась без памяти. И хотя брак через некоторое время распался, так и осталась за границей. Пока не началась СВО. В сложное для родной страны время Жанна не могла остаться в стороне. И хотя понадобилось время, чтобы выбраться обратно на Родину, в конце концов ей это удалось. Самарчанка откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», как ей жилось на чужбине, как она воевала против русофобии и как ей удалось вернуться домой.

«Девочки приехали по турпутевкам и просто остались»

- Поначалу после переезда в Италию к мужу жизнь казалась мне настоящей сказкой. У нас был счастливый брак, я погрузилась в расслабленный ритм жизни итальянцев с их привычкой к «счастливому ничегонеделанию»… Однако через некоторое время моя деятельная русская натура откровенно затосковала. Я уговорила мужа перебраться в Лондон. Ритм жизни на Туманном Альбионе мне понравился гораздо больше, однако там затосковал уже мой супруг. В результате брак начал трещать по швам и мы разъехались. Муж вернулся в Италию, я осталась в Англии. Занималась творчеством, даже делала работы из стекла для знаменитого художника Демиана Херста. Параллельно решила получить «серьезное» образование: отучилась на медсестру и начала работать.

Жанна отправилась в Италию за большой любовью, но семейная жизнь не сложилась. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Проблем с работой не было: я попала в страну совершенно легально, у меня были все документы. Но уже тогда сотни, если не тысячи, украинцев рвались покинуть свою страну и перебраться в Европу. Я лично знаю пару человек, которые въехали в Англию, спрятавшись среди товаров в фуре. За нелегальную переброску им пришлось отдать по 5 тысяч фунтов. Несколько лет и еще несколько тысяч позже ушло на то, чтобы легализоваться в стране.

Девочки с Украины, с которыми я дружила до прошлого года, приехали по турпутевкам и просто остались. Без документов они могли зарабатывать только самой грязной работой: почасовыми нянями за копейки, выгуливать собак, мыть полы. Все что удавалось заработать, откладывали на покупку паспортов Румынии или еще какой-то станы, которые бы дали им возможность жить в Великобритании легально.

Но даже те, чьи бумаги были в порядке, чтобы жить достойно, работали на 2-3 работах. Лондон очень дорогой город, часто можно видеть, как даже урожденные англичане средних лет снимают квартиры вскладчину. Порой 40-летнему мужчине не по карману жить без соседей. В то же время мигранты пользуются многими льготами и на социальное жилье тоже.

Многие мои итальянские родственники, с которыми я поддерживаю теплые отношения, рассказывают похожие вещи: в небольшом городке трудно найти работу больше чем на тысячу евро в месяц. По их расценкам, этих денег хватит разве что на квартплату и самые простые продукты.

Зато мы с подругами много путешествовали, я познакомилась с новой культурой и многими яркими личностями.

Девушка занималась изделиями из стекла. Фото: предоставлено "Комсомолки"

«Подружки за день забыли русский язык»

Перелом в жизни наступил в феврале прошлого года. Моя личная страничка в соцсети превратилась в передовую борьбы с русофобией. Я буквально надела каску и села в окоп. Почти каждый день я вступала в словесные схватки с теми, кто обвинял русских во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, постила у себя правдивую информацию о ситуации на Украине, старалась помочь тем, что в моих силах.

Удивительно было наблюдать, как мои украинские подружки в один день забыли русский язык и практически перестали общаться.

Я довольно быстро поняла, что в сложный момент истории я должна быть рядом со своими. Я твердо решила вернуться на родину. Но, к сожалению, не могла этого сделать сразу – у меня были большие кредиты, нужно было с ними расплатиться. Ради этого я полтора года работала без выходных, и едва внесла последний платеж – купила билеты домой.

Когда наконец-то ступила на самарскую землю – не могла сдержать слез радости. Сейчас практически начинаю жизнь с чистого листа. Пока какого-то четкого, конкретного плана действий у меня еще нет. Но я точно знаю, что хочу быть максимально полезной тем, кто стоит на защите тех ценностей, что делают нас русскими, кто отстаивает нашу независимость и возможность идти собственным путем.