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Общество15 августа 2023 9:00

«Надела каску и села в окоп»: самарчанка вернулась на Родину после 13 лет жизни на чужбине ради помощи бойцам СВО

Самарчанка вернулась из Англии на Родину через 13 лет ради помощи бойцам СВО
Елена ШИШКИНА
Жанна 13 лет прожила вдали от дома, но вернулась на Родину. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жанна 13 лет прожила вдали от дома, но вернулась на Родину. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жанна уехала из Самары 13 лет назад. Уехала в Италию вслед за большой любовью: познакомилась с красавцем итальянцем во время отпуска – и влюбилась без памяти. И хотя брак через некоторое время распался, так и осталась за границей. Пока не началась СВО. В сложное для родной страны время Жанна не могла остаться в стороне. И хотя понадобилось время, чтобы выбраться обратно на Родину, в конце концов ей это удалось. Самарчанка откровенно рассказала журналисту «КП-Самара», как ей жилось на чужбине, как она воевала против русофобии и как ей удалось вернуться домой.

«Девочки приехали по турпутевкам и просто остались»

- Поначалу после переезда в Италию к мужу жизнь казалась мне настоящей сказкой. У нас был счастливый брак, я погрузилась в расслабленный ритм жизни итальянцев с их привычкой к «счастливому ничегонеделанию»… Однако через некоторое время моя деятельная русская натура откровенно затосковала. Я уговорила мужа перебраться в Лондон. Ритм жизни на Туманном Альбионе мне понравился гораздо больше, однако там затосковал уже мой супруг. В результате брак начал трещать по швам и мы разъехались. Муж вернулся в Италию, я осталась в Англии. Занималась творчеством, даже делала работы из стекла для знаменитого художника Демиана Херста. Параллельно решила получить «серьезное» образование: отучилась на медсестру и начала работать.

Жанна отправилась в Италию за большой любовью, но семейная жизнь не сложилась. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Жанна отправилась в Италию за большой любовью, но семейная жизнь не сложилась. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Проблем с работой не было: я попала в страну совершенно легально, у меня были все документы. Но уже тогда сотни, если не тысячи, украинцев рвались покинуть свою страну и перебраться в Европу. Я лично знаю пару человек, которые въехали в Англию, спрятавшись среди товаров в фуре. За нелегальную переброску им пришлось отдать по 5 тысяч фунтов. Несколько лет и еще несколько тысяч позже ушло на то, чтобы легализоваться в стране.

Девочки с Украины, с которыми я дружила до прошлого года, приехали по турпутевкам и просто остались. Без документов они могли зарабатывать только самой грязной работой: почасовыми нянями за копейки, выгуливать собак, мыть полы. Все что удавалось заработать, откладывали на покупку паспортов Румынии или еще какой-то станы, которые бы дали им возможность жить в Великобритании легально.

Но даже те, чьи бумаги были в порядке, чтобы жить достойно, работали на 2-3 работах. Лондон очень дорогой город, часто можно видеть, как даже урожденные англичане средних лет снимают квартиры вскладчину. Порой 40-летнему мужчине не по карману жить без соседей. В то же время мигранты пользуются многими льготами и на социальное жилье тоже.

Многие мои итальянские родственники, с которыми я поддерживаю теплые отношения, рассказывают похожие вещи: в небольшом городке трудно найти работу больше чем на тысячу евро в месяц. По их расценкам, этих денег хватит разве что на квартплату и самые простые продукты.

Зато мы с подругами много путешествовали, я познакомилась с новой культурой и многими яркими личностями.

Девушка занималась изделиями из стекла. Фото: предоставлено "Комсомолки"

Девушка занималась изделиями из стекла. Фото: предоставлено "Комсомолки"

«Подружки за день забыли русский язык»

Перелом в жизни наступил в феврале прошлого года. Моя личная страничка в соцсети превратилась в передовую борьбы с русофобией. Я буквально надела каску и села в окоп. Почти каждый день я вступала в словесные схватки с теми, кто обвинял русских во всех мыслимых и немыслимых преступлениях, постила у себя правдивую информацию о ситуации на Украине, старалась помочь тем, что в моих силах.

Удивительно было наблюдать, как мои украинские подружки в один день забыли русский язык и практически перестали общаться.

Я довольно быстро поняла, что в сложный момент истории я должна быть рядом со своими. Я твердо решила вернуться на родину. Но, к сожалению, не могла этого сделать сразу – у меня были большие кредиты, нужно было с ними расплатиться. Ради этого я полтора года работала без выходных, и едва внесла последний платеж – купила билеты домой.

Когда наконец-то ступила на самарскую землю – не могла сдержать слез радости. Сейчас практически начинаю жизнь с чистого листа. Пока какого-то четкого, конкретного плана действий у меня еще нет. Но я точно знаю, что хочу быть максимально полезной тем, кто стоит на защите тех ценностей, что делают нас русскими, кто отстаивает нашу независимость и возможность идти собственным путем.

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