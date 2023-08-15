«Поляки-антифашисты спасали солдат медом и хлебом»: пасечник отправил посылку бойцам СВО в память об отце-фронтовике

Пасечник отправляет мед бойцам СВО в память об отце-фронтовике Фото: Елена ШИШКИНА

Потомственный пасечник Александр Саморуков живет в селе Малая Малышевка Кинельского района. Много лет Александр Спиридонович разводит пчел и собирает мед. С начала СВО пчеловод твердо решил – он будет помогать бойцам, чем сможет. И вот уже второй год подряд отправляет на передовую банки с медом и воск для окопных свечей. Александр Саморуков признался журналисту «КП-Самара»: он делает это не только ради победы в СВО, но и в память об отце-фронтовике, воевавшем на фронтах Великой Отечественной войны. Ведь именно мед и хлеб помогли отцу сельчанина выжить в те непростые годы.

«Мед стал символом жизни»

Фронтовые истории от отца – ветерана Великой Отечественной войны Александр Саморуков слышал с детства. В Малой Малышевке о той войне хорошо помнят: почти все мужчины села ушли на фронт, часть - погибли, почти все имели ранения, многие прошли через плен. Среди них был и отец Александра Спиридоновича. Спиридон Саморуков, как и другие односельчане, побывавшие в руках врага, часто вспоминал, как несладко ему приходилось в плену. В памяти у маленького Саши отпечатались истории, как хлеб и мед спасли жизнь его отцу.

Спиридон Саморуков (первый слева) предал сыну любовь к меду и к родной стране. Фото: предоставлено "Комсомолке"

- После того, как отец попал в плен, его угнали на работы в забое, - рассказывает Александр Саморуков. - На польских шахтах он мог легко сгинуть: работать приходить тяжело, а кормили их скудно. Но именно здесь отец столкнулся не только с жестоким отношением нацистов, но и с добрыми поступками простых поляков-антифашистов. Местные женщины часто бросали пленным свертки с едой. Немного хлеба, горсть зерна, пара картофелин давали силы пленникам, но ничто не приносило столько энергии и даже редкой в тех условиях радости, как капля свежего меда. Именно мед стал для моего отца символом жизни, и это отношение он передал и мне. Мед остался главным лакомством для нашей семьи и после войны. После Победы отец развел пасеку и научил нас, детей, ухаживать за ульями.

Когда началась СВО, Саморуковы на семейном совете решили - большую часть меда они будут отправлять бойцам на передовую.

- Раньше я всегда угощал медом друзей и знакомых, а теперь мы посылаем его в новые регионы, чтобы ребята знали, что мы помним о них. Было бы мне хотя бы лет 50 сейчас, а не 73, сам был бы среди них, - говорит сельчанин.

Александр Саморуков - пчеловод во втором поколении Фото: Елена ШИШКИНА

Закарпатские пчелы собрали мед для бойцов СВО

Буквально на днях Александр Саморуков отправил на СВО очередную посылку бойцам - 10 трехлитровых банок отборного свежайшего меда. Хотя в этом году с пчелами пасечнику не очень-то повезло – закупленные за немалые деньги иностранные насекомые в большинстве своем оказались трутнями, и «урожай» меда оказался совсем невелик, у Александра Спиридоновича не возникло даже мысли сократить объем помощи.

- Раньше, с отцом-фронтовиком, мы старались сохранять собственные пчелиные семьи. Тогда все разводили «злых» русских пчел, которые часто жалили пчеловодов и случайных прохожих. В последние годы пчеловоды в России немного «заленились» и переключились на закупку маточных пчел из Закарпатья, - рассказывает пасечник. - Там весна наступает раньше в среднем на два месяца раньше, уже где-то в феврале там достаточно тепло и поэтому отводы они могут сделать уже в конце зимы, а в мае продавать их в России. Вот только в этом году русским пасечникам продали много трутневых пчел. Мы заплатили приличные суммы, а меда почти не получили...

Тем не менее, закарпатские пчелы все же насобирали меда на полях Кинельского района. И теперь полезное лакомство отправится на передовую, бойцам СВО.

- Надеюсь, солдатам он придется по душе и будут они знать, что мы здесь думаем о них. Хотя с медом в этом году у меня не очень, я натопил уже почти 20 килограммов воска для свечей. Я слышал, что они очень нужны на передовой, чтобы разогревать пищу и освещать землянки.