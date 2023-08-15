«Малышка скулила, будто щенок»: мать оставила дочь на улице в одних трусах

Жители Тольятти пожаловались на горе-мать, бросившую дочь на улице в одних трусах. Фото: Подслушано Самара Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Тольятти в социальных сетях пожаловались на мать, которая оставила собственную дочь на улице в одних трусах без присмотра. Напуганная малышка подходила к незнакомым людям и просила поиграть с ней. Неравнодушная жительница Автограда хотела помочь бедному ребенку, но в ответ на свою доброту получила оскорбления и угрозы о расправе от матери девочки. Женщина рассказала о случившемся в социальных сетях и опубликовала видео. Журналисты «КП-Самара» выяснили подробности истории.

«Взяла меня за руку и звала гулять»

По свидетельствам очевидцев, все произошло на Московском проспекте, 23 в Тольятти. Там во дворе одного из жилых домов местная жительница обнаружила маленькую девочку, гуляющую на детской площадке без одежды. К тому же, по словам автора поста, ребенок был без присмотра.

-Девочка подошла ко мне и кроме «мамы» и «пипи» (просилась в туалет) ничего не говорила. Она взяла меня за руку и звала с ней гулять, - рассказывает женщина. -Изначально я подумала, что ребенок ушел из садика, ведь рядом от этого места есть два детсада, да и время было тихого часа.

Мать двоих детей угрожала местной жительнице расправой. Фото: Подслушано Самара

По словам местной жительницы, сама девочка (на вид лет пяти) говорила неразборчиво и лишь тыкала пальцем на людей, пытаясь что-то объяснить.

- Она показала на бабушку, которая гуляла неподалеку. Но, увы, пожилая женщина тоже не знала, чей это ребенок. Тогда я решила позвонить в 112, но тут появилась старшая сестра девочки.

«Горе-мать угрожала расправой»

Правда, по словам очевидицы, родственница предпочла сделать вид, что не заметила младшую и направилась в сторону подъезда.

-Я вступила с ней в диалог и попросила ее отвести сестру домой. Но младшая испугалась и не захотела идти. Я все же уговорила девочку пойти домой хотя бы одеться.

Девочки чуть отошли, и вдруг старшая сестра накинулась на бедную малышку. Это видно на опубликованных кадрах.

-Она начала тащить ее за волосы, а потом уронила на землю и начала кулаком бить по голове и спине. Когда я стала кричать и побежала к ним, сестра начала пинать ногами в бедра. Это не просто были удары…с такой злобой, силой.

Старшая сестра принялась кулаками воспитывать младшую на глазах у всего двора. Фото: Подслушано Самара

На крики во двор выбежала мать девочек. В сторону местной жительницы, которая лишь хотела помочь девочке, посыпались угрозы.

- Она требовала отпустить ребенка, кричала, что вызовет полицию и будет писать заявление, о том, что я маньячка и похитила, а также насильно удерживала ребенка,- вспоминает тольяттинка.

Скулила словно щенок

Малышка при виде родной матери вцепилась в одежду своей защитницы. Ребенок орал и топал от испуга.

-Мать сказала, мол, нет здесь ничего такого и я могу вызывать кого хочу, ей все равно. После она стала угрожать своим мужем и расправой над моими детьми и мной, - рассказывает неравнодушная женщина.

Судя по опубликованному видео, мать девочки довольно агрессивно реагировала на замечания и не скупилась на нецензурные выражения в сторону мобильного репортера. Женщина подхватила своего ребенка и удалилась в сторону дома. Девочка поскуливала на руках матери словно щенок.

По словам жительницы Автограда, полиция приняла у нее заявление по телефону.

-Обещали отреагировать на данную семью. Соседи, ну будьте вы людьми. Обращайтесь в органы, в опеку, - написала очевидица.

Полиция проводит проверку

Редакция «КП-Самара» обратилась в ГУ МВД России по Самарской области за подробностями.

-Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства, - сообщили нам в ведомстве.

Кроме того, на случившемся отреагировали и местные волонтеры организации «Право на счастье».

-Пока подробностей всей истории у нас нет. Пока собираем информацию, позже обязательно проведем выезд на место, - сообщила журналисту «КП-Самара» руководитель проекта Марина Федотова.