«Убили кошек и выставили в дурном свете»: мать мальчика-фотомодели из-за соседей хотят лишить родительских прав

В Самаре мать мальчика-фотомодели хотят лишить родительских прав. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вокруг семьи мальчика-фотомодели Максима (имя героя публикации изменено - Прим.ред.) вновь разразился громкий скандал. Еще в 2021 году в комнату коммуналки, где проживали парнишка и его мать Вера, наведалась опека. Оказалось, пожаловались соседи, мол, женщина плохо следит за ребенком. Однако тогда сотрудники ведомства оснований для постановки семьи на учет не нашли. А вот недавно стало известно, что с декабря 2022 Максим живет в детдоме, пока Вера борется за право воспитывать сына. Журналист «КП-Самара» пообщалась с женщиной и ее знакомым и выяснила подробности всей истории.

Соседи хотели "насолить"

Кудрявый голубоглазый мальчишка прославился в Самаре, увы, не только благодаря своей чудо-внешности и фотографиями на обложках журналов, но и неприятному скандалу. В 2021 году из-за снимков очевидцев, где Максим и его мать «загорают» на самарской набережной в октябре, в их дом наведалась опека. Соседи по коммуналке обратились в ведомство с жалобой, мол, семья неблагополучная, ребенок страдает. Но тогда специалисты остались на стороне Веры.

– Сотрудники полиции не нашли оснований для составления протокола о каких-либо нарушениях со стороны матери. Органы опеки также пришли к выводу, что оснований для постановки семьи на учет нет, - сообщили «КП-Самара» в министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Женщина объяснила журналистам «КП-Самара», что соседи по коммуналке не поладили с ней с самого начала, а жалобой в опеку хотели просто-напросто "насолить".

Не видела сына больше полугода

Тогда семью маленькой фотомодели оставили в покое. Но в 2022 году ситуация изменилась. В августе 2023 в редакцию «КП-Самара» обратилась мать Максима. Женщина рассказала, что с декабря 2022 года и до сих пор ее сын находится в детском доме - мальчика у нее забрали сотрудники опеки. По словам Веры, она не видела сына больше полугода. Изредка 7-летнего парнишку навещает бабушка (мать Веры).

-Мне сказали в детдоме, что к Максиму приходит якобы биологический отец. Но у Максима нет отца! Он умер, когда сын был еще грудничком. Так так вышло, что к нему пускают постороннего мужчину, а родную мать нет? Кто этот мужчина, что он делает с моим сыном? Я у него одна, - рассказала Вера журналисту «КП-Самара». – Я прошу о помощи и справедливости.

Судебные разбирательства по данному делу начались еще в мае этого года. Судя по информации на официальном сайте Кировского районного суда, на одном из заседаний было принято решение начать рассмотрение дела сначала, другое же заседание и вовсе отложили.

«Я буду ее защищать»

-Я буду на судах с ней, я буду ее защищать, - делится с журналистом «КП-Самара» хороший знакомый Веры Юрий. – Несправедливо лишать ребенка культурную и воспитанную женщину, которая дает своему сыну все, что ему необходимо.

Юрий знаком с Верой много лет. Мужчина уверен: она не заслуживает того, чтобы потерять сына, лишение ее родительских прав — это ошибка.

-Не пьет, не курит, трудится соцработником. Она достойно воспитывала Максима, заботилась о нем. Все условия для содержания были и есть, я точно знаю: как-то помогал ей переезжать и собирать вещи…одежда, игрушки, посуда — все дорогое и качественное. Он ведь в первый класс должен пойти, Вера его мечтала в хорошую школу отдать. Он у нее умненький мальчик, знает три языка: испанский, английский и русский.

Собирает доказательства для суда

Самарец винит во всех бедах соседей Веры по коммуналке. По мнению мужчины, они выставили женщину в дурном свете.

-Они ей жизни не давали, постоянно мучали Веру и строили козни…даже кошек убили. Видимо, так хотели завладеть жильем, - заявляет волжанин. – Вот ее один раз сотрудники полиции забрали за то, что она якобы напала на этих соседок. Но я не верю, что Вера кого-то обидеть может. С этого и началось все.

Мужчина поделился: Вера собирается всевозможные доказательства тому, что она имеет право растить и воспитывать собственного сына.

Редакция «КП-Самара» направила запрос в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.