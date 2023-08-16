Дореволюционные фильмы и джазовый концерт: какой будет «Ночь кино» 2023 в Самаре

«Ночь кино» пройдет 26 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

26 августа 2023 в Самаре пройдет акция «Ночь кино». Основная программа будет локализована в музее Эльдара Рязанова и вблизи него. Расскажем, какая программа подготовлена для акции «Ночь в музее» 2023 в Самаре.

Программа акции «Ночь кино» 2023 в Самаре

Сквер Эльдара Рязанова

15:00 - мастер-класс по анимации от студии «Печка» и фотографа Никиты Цыганова. Под их руководством ребята наполнят фото-улицы персонажами, которых придумают и нарисуют на мастер-классе.

19:00 - показ фильма «Девушка без адреса» (реж. Э.А. Рязанов, 1957). В главных ролях: Светлана Карпинская, Николай Рыбников, Эраст Гарин и др.

21:00 - концерт джазового коллектива «Porter's». Зрители почувствуют атмосферу «Золотого века Голливуда», где царили роковые красотки и элегантные джентльмены, а фильмы рассказывали о любви и рисовали идеальную картину мира.

22:00 - кинопоказ дореволюционных российских фильмов - «Понизовая вольница», биографический фильм про Александра Пушкина и другие ленты.

Музей Эльдара Рязанова

13:00 - 21:00 - посещение основной экспозиции. Вход платный:

Взрослый билет - 150 рублей, льготный - 100 рублей.

Экскурсии по расписанию не проводятся.

18:00 - пешеходная экскурсия «Электро-театръ: появление кинематографа в Самаре». На ней обсудят историю первых фильмов и их прокат, правила организации кинотеатров, репертуар, а также покажут самые роскошные электро-театры дореволюционной Самары. Стоимость: 350 рублей. Необходима предварительная запись здесь или по телефону +7 (846) 332- 05-16.

ЦРК «Художественный» им. Т.А.Ивановой

20:00 - лекция Кирилла Горячка «Дзига Вертов. Школа «киноков».

Дзига Вертов был одним из первооткрывателей документального кино. Его группа «киноки», работая под лозунгом «жизнь врасплох», в 1920-е годы исследовала новые технические и монтажные приемы на экране. Вертов придумал уникальную для своего времени школу операторов и воспитал несколько поколений документалистов.

После лекции состоится кинопоказ фильма «Человек с киноаппаратом» (реж. Дзига Вертов,1929).

Мероприятие бесплатное, но обязательна предварительная запись: в ВК или по телефону +7 (846) 333-05 -16.

В программе возможны изменения.