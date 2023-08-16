Гарре перешел в «КС» в зимнее трансферное окно прошлого сезона. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

По интернету расползаются слухи, что один из лидеров «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре собирается покинуть Самару. То говорят, что аргентинец недоволен зарплатой, то футболиста отправляют в Грецию и в российские топ-клубы, то появляется агент, который оказался вовсе не агентом игрока. Собрали все, что известно об этой истории на данный момент, и проясняем ситуацию.

«Крылья» не продали Гарре в Грецию

Разговоры о том, что Гарре может покинуть «Крылья» начались со стартом сезоне. И не удивительно, аргентинец очень ярко себя проявил, поэтому многие футбольные эксперты начали сватать его в другие команды. На этом фоне и поползли разные слухи. Эта ситуация не уникальная.

Например, агент Тимур Гурцкая в выпуске программы на YouTube-канале «Это футбол, брат» заявил, что греческий ПАОК готов был выложить за Гарре 7 млн евро. «Крылья» отказались. Почему? Впереди выборы губернатора Самарской области. Такую версию выдвинул Гурцкая.

Про выборы упомянул и инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале. По его словам, действующий губернатор Дмитрий Азаров лично заблокировал переход Гарре в ПАОК. В этом есть логика, но даже если губернатор и вмешался, у «Крыльев» еще много причин не продавать аргентинского вингера.

- «Крылышки» готовы расстаться с Гарре за сумму не менее 10 млн евро. При этом только зимой, а никак не летом. До следующего трансферного окна аргентинец останется в Самаре, - пишет Иван Карпов.

«Он подходит «Зениту» и «Краснодару»

Ходят разговоры, что к воспитаннику «Манчестер Сити» присматриваются и в Европе, и в России. Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич заявил, что не понимает, как в Самаре удерживают такого футболиста.

- Я не понимаю, как «Крылья» до сих пор удерживают Гарре. Думаю, по нему есть конкретный интерес. Кто его только не хочет. Допускаю, что до 15 сентября придет «Зенит» и заберет аргентинца. Он на 100% подходит петербуржцам, да и «Краснодару» тоже, - приводит слова Генича «Матч ТВ».

Впрочем, в «Зените» уже заявили, что не заинтересованы в вингере «Крыльев».

- «Зенит» заинтересован в Гарре? Информация не соответствует действительности, - приводит слова председателя правления петербургского клуба Александра Медведева «Спорт день за днем».

Однако это еще не значит, что чемпион России не следит за Гарре.

Сам футболист заявил, что в Самаре ему все нравится. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Все сказанное раньше – неправда»

Теперь к самому странному заявлению. Агент Бенхамина Гарре Эмилио Чемпион заявил, что футболист хочет покинуть «Крылья Советов». Якобы аргентинцу не нравится маленькая зарплата и что команда не очень сильная. Это заявление, которое агент сделал «Спорт-Экспрессу», разлетелось почти по всем спортивным изданиям. Вот только позже выяснилось, что Эмилио Чемпион – никакой не агент Бенхамина Гарре.

- Все сказанное раньше – это неправда. Мой агент – это мой папа Эмилиано, а не Эмилио Чемпион. Все, что он сказал – про мою зарплату и мой клуб – неправда. Прямо сейчас я счастлив в Самаре с моей женой и дочерью. Местные жители, партнеры по площадке и болельщики дарят нам много тепла, - сказал уже сам Гарре. Видео с его прямой речью опубликовано в соцсетях «Крыльев Советов».

Кто в таком случае Эмилио Чемпион, какое он имеет отношение к Гарре и почему вдруг решил высказаться о футболисте – загадка.

Стоит отметить и тот факт, что аргентинец принадлежит «Крыльям» не полностью, часть прав на Гарре все еще у его прошлого клуба «Расинга» из города Авельянеда. Это значит, что если «Крылья» продадут Гарре за условные 10 млн евро, то часть этих денег уедут в Аргентину.

Уверенности, что Бенхамин Гарре не уйдет из «Крыльев» в это трансферное окно, нет, однако в клубе, судя по всему, настроены игрока удержать. Как минимум до зимы.