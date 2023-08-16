Трейлер фильма, которого нет: жители Самары станцевали на бочках под песни VLNY для съемок в кино

Принять участие в съемках могли все желающие Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

- Еще дубль! - кричит режиссер.

В Самаре завершаются съемки фильма-трейлера. Весной этого года на экраны вышла картина «Необычная». Проект настолько запал в души самарцев, что создатели решили не останавливаться на достигнутом.

Последний съемочный день проходил в одном из самарских баров. Помимо профессиональных актеров, в кадр объектива попали простые жители. Киношники дали клич о возможности в буквальном смысле потанцевать в кадре, на что откликнулось множество желающих. Журналист «Комсомолки» не смогла упустить возможность засветиться в кино и пробралась на съемочную площадку.

Два хлопка, три притопа, поворот

Множество камер, громкая музыка, все вокруг танцуют. Кажется, я на съемочной площадке. Поучаствовать в съемке могли все желающие. Главное - надеть яркую летнюю одежду. В баре «Вечно молодой» снимали сразу две хореографические сцены. По словам съемочной группы, танцевальные вставки разбавят туристический трейлер о Самаре.

Как только я захожу на летник, на меня обращает внимание творческая группа. Если честно, участвовать в танцах я не планировала, но ребята были очень убедительны. Отвоевав себе место на задворках, начинаю разучивать движения для массовки. Оказалось – ничего сложного. Хлопок, другой, поворот влево, поворот вправо, три притопа – вот и вся наука. С основной группой танцоров работала и снималась хореограф Маша, там прям был целый танец. Даже создалось ощущение, словно это не просто люди с улицы, а настоящие профи.

Самарцы удовольствием танцевали на камеру Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Отсняв первую сцену, ребята перемещаются на вторую локацию - большой летник. Тут экшна побольше: во-первых, команда танцует уже на столах в виде бочек, а, во-вторых, сам танец заканчивается эпичным прыжком с высоты бочонка. На все про все уходит примерно два часа, после чего нам наконец дают перевести дух и пообщаться друг с другом.

«Людям интересно смотреть на себя»

Работа киношной команды отлажена до мелочей. Немудрено, ведь это уже второй фильм, который они снимают в Самаре. 3 мая 2023 года состоялась презентация фильма-экскурсии под названием «Необычная». Мероприятие собрало полный зал кинотеатра «Художественный».

- После того как вышла «Необычная», мы поняли, что людям интересно смотреть на себя, интересно смотреть на то, какой бывает яркой Самара. Нам хочется, чтобы зрители получали отклик от увиденного, так что мы решили расширить географию и новый фильм снимаем уже про всю Самарскую область, - поделился со мной во время перерыва продюсер фильма Антон Мищенко.

Творческая группа работает над проектом уже 2 месяца. С 30 июля началась работа над кино.

- Уже две недели мы работаем без перерыва на выходной. Так как это фильм о всей Самарской области, то мы только в одном Тольятти уже 4 раза были. Мы также ездили снимать в село Ягодное и на Самарскую Луку, - рассказывает Антон Мищенко.

Завершились съемки концертом Дмитрия Артемьева из группы VLNY Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В фильме планируется создать 4 сюжетные арки, а какие - пока секрет. Единственное, что раскрыли мне люди кино, так это формат картины. Оказывается, это будет не просто фильм, а трейлер.

- Вы посмотрите трейлер к фильму, которого нет. Таким образом, мы приглашаем зрителей самостоятельно посетить губернию.

Концерт VLNY

Желание побывать в Самарской области вызывают не только кадры красивейших пейзажей или красочных танцевальных сцен, но и финальная сцена с выступлением Дмитрия Артемьева из группы VLNY. Завершающий час съемки мы провели, словно на настоящем концерте!

- Отрывайтесь, как только можете, чтобы во время просмотра фильма вы вспоминали о сегодняшнем дне с теплом, - скомандовал режиссер.

По правде говоря, было настолько весело, что даже не пришлось притворятся. Вся массовка настолько сдружилась за эти пару часов, что мы просто-напросто забыли о камерах. Мы веселились и слушали классную музыку. Даже простые посетители и работники заведения присоединялись к нашему перфомансу.

Фильм-трейлер съемочная группа обещает выпустить на экраны уже в сентябре. Ждем!