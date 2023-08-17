«Средний возраст пациенток с онкологией снижается»: в самарском онкоцентре рассказали, как обезопасить себя от рака

Средний возраст пациенток с онкогинекологией – 60-64 года. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Каждый год в Самарской области регистрируют более 16 тысяч случаев онкологических заболеваний, около 100 тысяч пациентов состоят на амбулаторном учете.

Одними из часто выявляемых патологий у женщин являются новообразования тела и шейки матки. Самарский онкологический центр пригласил в свои стены команду журналистов, чтобы мы смогли увидеть, как в операционной побеждают рак.

«Посещение врача может спасти жизнь»

В 2022 году рак матки занял четвертое место среди всех выявляемых видов онкологии, рак шейки матки - шестое. При этом специалисты отмечают тенденцию снижения среднего возраста пациенток, обратившихся за помощью.

- Всегда основной контингент пациентов, которые заболевают нашей патологией - лица старше 60 лет. Конечно, встречаются, случаи заболеваний в молодом возрасте, но это связано с генетическими изменениями. Если мы говорим об онкогеникологии, то тут большую роль играет вирус папилломы человека, то есть инфекционный процесс, поэтому мы говорим о возможности вакцинации, - рассказал Андрей Орлов, главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера.

Средний возраст пациенток, регистрируемых в течение пяти лет, составляет 60-64 года для женщин с новообразованиями тела матки, 40-44 года - с новообразованиями шейки матки. В сфере онкогинекологии вопрос репродуктивного здоровья становится острее, так как существует тенденция выявления патологий шейки матки у пациенток более молодого возраста.

В последние годы открыли 8 центров амбулаторной онкологической помощи, где человек с подозрением на рак, сможет пройти весь спектр необходимых обследований у грамотных специалистов и на оборудовании экспертного класса.

- Любое онкологическое заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому еще раз напоминаем жительницам нашего региона о важности прохождения профилактических и диспансерных осмотров. Посещение маммолога, гинеколога, проведение флюорографического исследования. Все это может спасти жизнь, -отмечает Андрей Орлов.

Чаще всего рак шейки матки находят у жителей Жигулевска и Челно-Вершинского района

Согласно статистике, с 2018 по 2022 год количество случаев регистрации злокачественных новообразовании шейки матки выросло на 0,6%, тела матки - на 0,7%. Лидерами по количеству выявленных патологий в Самарской области являются Жигулевск, Челно-Вершинский и Нефтегорский районы.

- Самое главное - заботиться о своем здоровье, проявлять осознанность и не запускать. На современном этапе мы можем сохранять качество жизни пациентов на достойном уровне. Сейчас у нас есть возможность выполнять операции на более качественном и высоком уровне. С каждым пациентом мы проговариваем тактику лечения и возможные результаты, - отметил заведующий онкологическим отделением (онкогинекологией) Владимир Щукин.

За период реализации национальной программы федерального проекта «Здравоохранение» статистика выздоровления людей увеличилась на 8 тысяч пациентов. В прошлом году было выявлено около 16 тысяч пациентов. Если говорить конкретно про онкогинекологического профиль, то каждый год выявляют 1200-1300 новых случаев.

Благодаря технологии сторожевых лимфоузлов специалисты могут своевременно заметить распространение онкологических клеток в организме. Это происходит за счет введения специфически контрастирующих веществ с использованием аппарата, который реагирует на эти контрасты и тем самым позволяет увидеть засветившийся лимфоузел.

- В 2022 году специалисты онкологического отделения провели

1494 операции, из них 449 - на тело матки, 209 - на шейку матки. В онкологическом диспансере практикуются различные виды оперативных вмешательств, в том числе органосохраняющие, что позволяет не снижать качество жизни пациенток, - дополнил главврач.