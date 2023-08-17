Похоже, это будут последние жаркие выходные лета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До начала осени остаются считанные дни, самарцы спешат сполна насладится теплом и солнцем. Расскажем, какая будет погода в Самаре 19-20 августа 2023 года.

Погода в Самаре 19-20 августа 2023 года

Согласно данным Приволжского УГМС, выходные дни в Самаре и области будут разными. В субботу, 19 августа, ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до +34 градусов, местами возможен небольшой дождик. Ночью +19...+20 градусов. В воскресенье, 20 августа, будет сухо и заметно прохладнее. Днем +23...+28 градусов, а ночью можно даже замерзнуть: +14...+19 градусов.

Сервис Яндкс.Погода не прогнозирует осадки в субботу, до +32 градусов днем, ночью +18...+23 градусов. В воскресенье днем +24...+27 градусов, ночью +15...+20 градусов. В оба дня будет дуть северный ветер со скоростью 2-4 м/c.

Сервис Gismeteo так же не сообщает об осадках. В субботу прогнозируется ясный солнечный день с температурой воздуха не выше +31 градус. Воскресенье тоже будет янсым, но более прохладным: днем не выше +26 градусов.

Долгосрочный прогноз от Gismeteo пророчит полное окончание жары со среды следующей недели, с 23 августа 2023 года. 21 и 22 августа мы еще погреемся на солнце - синоптики обещают до +31 градуса днем. Однако радужную картину может испортить дождь. А начиная со среды столбик термометра не будет подниматься до конца недели выше +24 градусов.