Разговоры о важном: в Самаре обсудили, как развивается нефтяная отрасль региона

Круглый стол стал площадкой для конструктивного диалога. Фото: Самаранефтегаз.

В Самаре прошел круглый стол по вопросам устойчивого развития предприятий нефтяной отрасли и их социальной и общественной деятельности.

Идут навстречу

Самарская область - один из стратегически важных регионов России. Лидерские позиции в экономике и социальной сфере, здравоохранении и образовании во многом обеспечиваются благодаря развитому нефтегазовому сектору. Его ключевым принципом является устойчивое развитие, в рамках которого предприятия не только достигают отраслевых и экономических результатов, но и качественно изменяют среду в регионах своего присутствия, в том числе ведут активную социальную политику и принимают на себя экологическую ответственность. Каких результатов добились участники нефтегазового сектора Самарского региона, как они взаимодействовали с властями, контролирующими органами и общественностью, обсудили на традиционном круглом столе «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» с заинтересованными сторонами по итогам 2022 года». В форуме приняли участие представители органов власти, контрольно-надзорных органов, муниципалитетов, общественности и образовательных учреждений. Нефтяную сферу губернии представляли АО «Самаранефтегаз», выступившее организатором мероприятия, АО «Куйбышевский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «Самаранефтепродукт», ООО «СамараНИПИнефть», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания».

- Тема устойчивого развития очень важна для компании «Роснефть», которая реализует целый комплекс программ, проектов и мероприятий, направленных на модернизацию производственной деятельности и на благо экономики, экологии и социальной сферы в регионах присутствия. Нам очень важно найти точки соприкосновения со всеми заинтересованными сторонами, выяснить спектр ожиданий друг от друга, определить пути решения существующих проблем и вынести предложения по оптимизации взаимодействия нефтяников и общественности, - поделился заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО «Самаранефтегаз» Олег Гладунов.

Об актуальности общения высказался министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

- Это особенно важно в современных условиях, когда экономика должна отвечать на вызов времени и потребности страны. Нефтяная отрасль - не исключение, у нее есть свои сложности, с которыми предприятия успешно справляются благодаря поддержке правительства, эффективным управленческим решениям, слаженной работе трудовых коллективов. Мы видим, что отрасль и предприятия компании «Роснефть» работают стабильно, остаются крупными налогоплательщиками и продолжают проводить политику социально ответственного бизнеса.

Школы, вузы, больницы

Спектр непроизводственных задач, которые решают предприятия нефтяного сегмента, огромен. Прежде всего стоит отметить сотрудничество с образовательными учреждениями. Оно позволяет актуализировать тематику, повысить качество образования и практически со школьной скамьи готовить специалистов, которые будут востребованы в перспективной отрасли. Кроме поддержки «Роснефть-классов» и программ целевого обучения в опорных вузах и колледжах, предприятия решают важные насущные проблемы учреждений: ремонтируют, обновляют оборудование, помогают строить новые детские сады. Некоторые мероприятия организуются в рамках соглашения с правительством Самарской области и муниципалитетами и охватывают самые приоритетные задачи.

Много проектов реализуется в области здравоохранения и культуры: закупка оборудования, капитальные ремонты зданий. Предприятия поддерживают массовый спорт, строя как локальные спортивные площадки, так и крупные объекты.

В рамках круглого стола состоялся конструктивный диалог между представителями нефтяной отрасли экономики и заинтересованными сторонами, которые оценили производственную работу предприятий и уже состоявшиеся проекты в социальной и других сферах. Идеи, прозвучавшие на форуме, будут рассмотрены и могут лечь в основу стратегического планирования.

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