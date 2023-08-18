Образование, культура и массовый спорт: какие направления социальной поддержки развивает крупное нефтегазодобывающее предприятие в Самарской области

«Самаранефтегаз» стремится внести вклад в развитие и процветание региона. Фото: Самаранефтегаз.

Перспективы есть

В рамках прошедшего в Самаре круглого стола «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» с заинтересованными сторонами по итогам 2022 года» АО «Самаранефтегаз» поделилось результатами своей работы и взаимодействия с органами власти, общественными учреждениями и социальными структурами.

- Добыча на 136 месторождениях Самарской и Оренбургской областей ведется высокими темпами. В самое ближайшее время будет преодолен исторический рубеж - накопленная добыча нефти превысит 1,3 млн тонн нефти. Особое внимание мы уделяем геологоразведочным работам, которые обеспечивают прирост запасов. В 2022 году на разрабатываемых месторождениях были открыты 20 новых залежей углеводородов, а в целом на конец года прирост запасов нефти и конденсата промышленных категорий составил 246%. Так что перспективы у предприятия есть, и они весьма неплохие, - поделился заместитель генерального директора по перспективному планированию и развитию производства АО «Самаранефтегаз» Олег Гладунов. - Что касается бурения, то его объемы за отчетный период превысили показатели 2021 года почти на 10%: пробурено около 200 тысяч метров гор и введена в эксплуатацию 61 новая скважина.

На нефтегазодобывающем предприятии продолжается обширная программа модернизации производства. Она включает в себя строительство новых и реконструкцию существующих технологических объектов с целью повышения его надежности и минимизации влияния на окружающую среду. Модернизация ведется с учетом требований природоохранного законодательства и с применением передовых технологий.

С заботой о людях

Налоговые отчисления дочерних предприятий НК «Роснефть» вносят значимый вклад в развитие Самарской области. Только АО «Самаранефтегаз» по итогам 2022 года направило в региональный бюджет свыше 6 млрд рублей.

Однако налоговыми отчислениями не ограничивается вклад предприятия в развитие и процветание региона и улучшение качества жизни его жителей. Так, в 2022 году сразу несколько образовательных и культурных учреждений получили серьезную поддержку от нефтегазодобывающей компании. В рамках соглашения с правительством Самарской области в Чапаевске проведена реконструкция здания старейшего средне-специального учебного заведения губернии, где обучают востребованным специальностям, в том числе для нефтяной отрасли - химико-технологического техникума. Теперь студенты будут постигать науки в комфортных условиях.

В рамках соглашения с правительством Самарской области и федеральной программы «Комплексное развитие сельских поселений» предприятие софинансировало строительство современнейшего детского садика в селе Сургут Сергиевского района. Он рассчитан на 170 мест.

В селе Мочалеевка Похвистневского района старый Дом культуры капитально реконструирован и превращен в современный центр творчества.

В рамках благотворительной программы предприятие приобрело музыкальные инструменты для Мирновской детской музыкальной школы, световое и звуковое оборудование для сельского дома культуры в Бугурусланском районе. Выполнен капремонт школы в Бузулукском районе, а также ремонт и благоустройство мемориального комплекса в Челно-Вершинском районе. Обустроены полевой учебный комплекс в национальном парке «Самарская Лука» и экскурсионный познавательный комплекс в Жигулевском заповеднике им. Спрыгина.

Еще одно важное направление социальной деятельности «Самаранефтегаза» - поддержка массового спорта. В 2022 году предприятие обустроило две спортивно-игровые площадки в Чапаевске и одну в Самаре на улице Невской. А в Куйбышевском районе подходит к завершению строительство плавательного бассейна.

- На круглом столе мы получили хорошую обратную связь от органов власти, муниципалитетов и образовательных учреждений, - подвел итог Олег Гладунов. - Все поднятые во время дискуссии вопросы будут детально изучены и использованы при разработке дальнейшей стратегии работы компании в Самарской области на благо региона и его жителей.

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