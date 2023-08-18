Укрепляют технологическую независимость: в Новокуйбышевске работает крупнейший производитель присадок в России

В лаборатории завода делается более 2000 анализов ежесуточно. Фото: НЗМП.

Делают сами

Одна из ключевых задач современности для России - производство высококачественной отечественной продукции и достижение технологического суверенитета страны в различных отраслях экономики. Как справляется с этой задачей ведущий производитель смазочных материалов в НК «Роснефть» и крупнейшее предприятие по выпуску присадок в России, рассказал генеральный директор Новокуйбышевского завода масел и присадок (ООО «НЗМП») Михаил Ларюхин на круглом столе «Актуальные вопросы устойчивого развития обществ группы ПАО «НК «Роснефть» с заинтересованными сторонами по итогам 2022 года».

- На заводе успешно реализуется программа, направленная на преодоление зависимости от зарубежных технологий, компонентов и продукции. Основное направление работы - расширение ассортимента собственного производства и освоение новых видов смазочных масел и присадок. Наше предприятие совместно с ведущими научными отраслевыми институтами, входящими в корпоративный научный кластер, активно разрабатывает собственные присадки, пакеты присадок и технологии их производства. За эти годы мы достигли значительных успехов. Сегодня в ассортименте у нас более 200 наименований товарной продукции, в том числе 188 видов масел различного функционального назначения. И сегодня большую часть продукции мы выпускаем с вовлечением присадок собственного производства, - сообщил Михаил Ларюхин.

Что нового?

Процесс разработок новых видов продукции ведется непрерывно. Совместно с корпоративным научным кластером создано 12 пакетов присадок для различных классификаций моторных, индустриальных и компрессорных масел. Эти пакеты являются полными функциональными аналогами зарубежной продукции и не уступают ей по качеству. Среди них - отечественный многофункциональный пакет присадок PH-SL. Он предназначен для моторных масел премиального уровня для бензиновых двигателей, имеет одобрение «АвтоВАЗ» на применение в маслах группы «Люкс» в двигателях до «Евро-5» включительно. Пакет присадок прошел испытания не только в научных лабораториях, но и в автопромышленном комплексе, которые полностью подтвердили функциональность и, что немаловажно, экологичность масла, выпущенного на его основе.

На постоянной основе производятся и используются при производстве собственных смазочных масел пакеты присадок серии «Комплексал».

Производят в Новокуйбышевске и уникальную продукцию. Это, например, алкилсалицилатные присадки, которые выпускают всего три производителя в мире: европейский, китайский и наш, российский завод. Продукт новокуйбышевского производства - высокого качества и универсального назначения, который может использоваться практически во всех видах масел, но особенно актуален он в моторных для судовых дизельных двигателей.

Только за 2022 и первое полугодие 2023 года на Новокуйбышевском предприятии оформлено 109 актов постановки на производство новой и модернизированной товарной продукции.

Качество в приоритете

Чтобы обеспечить высокое качество продукции, на предприятии работает непрерывный многоступенчатый контроль на всех этапах технологического процесса, от поступления сырья до отгрузки готовой продукции. Ежедневно в центральной заводской лаборатории, аккредитованной в системе Росаккредитации, проводится более 2000 испытаний по различным показателям. Ежегодно продукция завода становится лауреатом независимого конкурса «Сто лучших товаров России» в двух номинациях: «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения».

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