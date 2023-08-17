Бомба вместо мяса и масла: муж чуть не взорвал самолет Киев-Куйбышев с женой и дочерью, чтобы жениться на любовнице

Тот самый Ту-154Б, который мог взорваться над Пензой, потом еще 10 лет проработал в Самаре и Нижнем Новгороде. Источник: соцсети

В августе 1988 года советские СМИ облетела дикая история о чудом не состоявшейся авиакатастрофе. Самолет Ту-154Б, выполнявший рейс Киев — Куйбышев, мог взорваться воздухе из-за… семейного конфликта. Причем многое в этой истории невозможно себе представить в нынешние времена. «КП-Самара» вспоминает подробности.

«Это бомба, я видела такое по телевизору»

Как бы дико это ни звучало, но мотивом к подрыву огромного самолета с почти двумя сотнями пассажиров на борту послужили семейные разборки.

46-летняя киевлянка Лариса Гриб со своей 15-летней дочерью Еленой вылетела из столицы Украины в Куйбышев рейсом № 5402 вечером 17 августа 1988 года. На берегах Волги жила ее старшая сестра Полина со своей семьей. В качестве гостинцев из относительно сытной столицы союзной республики Лариса упаковала остродефицитные на тот момент в Куйбышеве продукты, которых было не достать даже по талонам, - колбасу, сосиски, сливочное масло…

Поскольку все это были скоропортящиеся продукты, коробку с ними, несмотря на позднее прибытие, в Куйбышеве открыли сразу же, чтобы переложить в холодильник. И… обнаружили там вместо снеди странные колбы, перемотанные проводами, пакеты с жидкостью и модный электронно-механический будильник «Слава».

Старшая сестра Полина, как следует из пересказа данных уголовного дела, опубликованного позже в СМИ, заявила, что это похоже на самодельную бомбу.

- Я видела такую недавно по телевизору, - произнесла умудренная опытом женщина и… так же, как в телевизоре, отсоединила проводки от колбы.

Лариса же была уверена, что коробку с дефицитными продуктами подменили в аэропорту, подсунув взамен какие-то железяки. Возмущение киевлянки было настолько велико, что она среди ночи вызвала такси и помчалась обратно в аэропорт в сопровождении племянницы Галины.

В аэропорту схватились за голову. Компетентные люди подтвердили версию старшей сестры о том, что это была самодельная бомба. Причем ее детонатор уже сработал в 22.00 московского времени, выставленные на будильнике, когда самолет был примерно над Пензой. Но — не сумел запалить взрыватель.

Небрежность сотрудников багажного отделения спасла почти 200 человек

Дальше все было быстро. Вечером тех же суток, которые начинались разборками в аэропорту Курумоч, сотрудники КГБ уже в Киеве наблюдали за Василием Грибом (мужем и отцом прилетевших в Куйбышев Галины и Елены), который разбрасывал по лесопосадкам килограммы колбасы, сосисок, сливочного масла…

Сотрудники органов госбезопасности установили слежку за Василием Грибом в те же сутки, как обнаружилось взрывное устройство. Источник: соцсети

Уже через неделю подробности происшествия описывались не только в куйбышевской «Волжской коммуне», но и в центральных СМИ, а также по телевидению — чуть ли не в программе «Время». В миллионном Куйбышеве даже не требовалось шести рукопожатий, чтобы услышать историю от «очевидцев». Автор этого материала сам тому свидетель.

- У меня волосы дыбом встали, когда поняла, что нас ожидало! - рассказывала подруга маминой сослуживицы, летевшая тем самым рейсом.

Тогда рассказывали, что бомба не взорвалась из-за того, что ее изготовитель так хотел, чтоб все было наверняка, что насыпал туда гораздо больше взрывчатого вещества, чем нужно было «по инструкции». Но потом эксперты сошлись на том, что просто не произошло нужного контакта между проводами и клеммами. Причиной тому, скорее всего, была обычная небрежность сотрудников багажного отделения, которые швырнули коробку так, что провода разошлись.

И уже тогда, через неделю после несостоявшегося происшествия, весь Куйбышев знал, что муж хотел взорвать самолет, чтобы избавиться от жены и дочери.

Все дальнейшее расследование происходило в Киеве, материалы этого дела оказались рассекречены 4 года назад и опубликованы уже на территории другого государства. А часть их кем-то и зачем-то оказалась удалена, только в кэше поисковой системы можно найти обрывки тех материалов.

Из них следует, что дослужившегося в советской армии до звания подполковника Василия Гриба, конечно же, проверяли на предмет мотивов его поступка с помощью подсадного агента-сокамерника, втершегося в доверие. Но никакого терроризма он, судя по всему, действительно не замышлял, единственным поводом был амурный и связанный с ним квартирный вопрос.

«Я же с этой сволочью водку пил!»

На первый взгляд семья Грибов выглядела образцовой. Военный, член КПСС, безупречный работник на оборонном предприятии, супруга, двое дочерей, жили как будто бы душа в душу. Но…

- Знал я эту семью. А со старшей дочкой даже дружил одно время (Наташка на момент событий уже была студенткой). С матерью летела младшая Елена. Тогда они мне казались вполне нормальными. Отец работал с ним на одной кафедре - потом сокрушался: «Я же с этой сволочью водку пил!» - писал один из интернет-пользователей в комментариях к пересказу событий на популярном ресурсе.

Сложный характер Ларисы приводил к скандалам неоднократно. И после того как Василий однажды поднял на нее руку, он счел за благо уехать куда подальше. В буквальном смысле — устроился работать на Крайний Север, в Игарку Красноярского края. Его фамилия до сих пор числится в списке сотрудников давно закрытой тропосферной радиорелейной станции 14/101 «Импульс», где он предположительно был даже начальником станции.

Там, в Игарке Василий и завел новую семью. В сети можно найти сведения, что его пассию звали Галина Галанина, ей было 32 года и у нее были дети от первого брака. Возвращаясь из Игарки в Киев, Василий пообещал Галине развестись с Ларисой. Но, видимо, вояке не хватало духу на разговор с женой, и любовница поставила ему условие: если за год не разведешься, считаю себя свободной и выхожу замуж за другого.

Василий понимал, что Лариса со своим характером не отдаст ему и половины совместно нажитого имущества. А в киевскую квартиру он рассчитывал перевезти Галину с детьми. Выходом из ситуации было… избавиться от жены и несовершеннолетней дочери, которая принимала в конфликтах сторону мамы и, как считал Василий, ненавидела отца.

Крысиный яд было сложно достать

Благоверный супруг и отец сначала собирался отравить домочадцев крысиным ядом, но его оказалось сложно достать. Куда проще по тем временам было самостоятельно изготовить взрывное устройство — благо Гриб работал на оборонном предприятии.

- Я работал на заводе «Генератор» вместе с ними. Жена Гриба работала там же в КБ. Редкостная стерва, но убивать дочь и остальных пассажиров - это совсем надо нелюдем быть, - свидетельствует один из комментаторов популярного ресурса в интернете.

Следователям Гриб сообщил, что об остальных почти двух сотнях пассажиров Ту-154 он просто в тот момент не думал, сосредоточившись на технической стороне вопроса. Для верности, чтобы после взрыва запылал пожар, он и положил в коробку три пакета с бензином.

Эта деталь противоречит его же версии, что, мол, он не собирался взрывать самолет, а хотел только напугать супругу.

Есть в деле и показания информационного диспетчера киевского аэропорта Галины Воловик, которая вечером 17 августа ответила позвонившему в справочную мужчине, что рейс до Куйбышева благополучно приземлился.

- Как приземлился? - раздраженно ответил голос в трубке. Тогда диспетчер просто пожала плечами: бывают же странные люди…

Бывают странные люди. Та самая чудом избежавшая гибели Лариса Гриб на суде отчаянно защищала мужа.

- Он очень грамотный технически, и поверьте, если б он хотел взорвать самолет, он таки его взорвал бы, - утверждала супруга. И якобы обронила, чтоб если б сразу знала, что эти «железяки» в коробке — дело рук его благоверного, она б не стала везти их в аэропорт и обращаться в полицию. Также Ларису Гриб раздражало, что СМИ активно описывали все подробности истории, выставляя ее семью не в лучшем свете.

Происшествие, ход следствия и суд над Грибом широко освещались в советской прессе. Источник: соцсети

Что было дальше?

Насколько громко освещалось событие в позднесоветской прессе, настолько абсолютный информационный вакуум возник после решения суда, приговорившего Василия Гриба к 13 годам колонии усиленного режима.

Дальнейшая судьба преступника неизвестна даже источнику, опубликовавшему в 2019 году рассекреченные материалы дела.

- Гриб через два года погиб на зоне, - утверждает в комментариях к изложению истории один из пользователей, скрывающийся под ником valent3, - тот самый, что работал на одном заводе с четой Грибов. Но насколько можно верить такому источнику — вопрос, понятно, спорный.

В социальных сетях не удается обнаружить ни Ларису Гриб (ей сейчас, если жива, должен быть уже 81 год), ни Елену или Наталью Гриб (хотя у них могут быть другие фамилии). Тем более не факт, что жившие в Киеве в конце 80-х живут там и сейчас.

По некоторым данным, старшую сестру Ларисы Гриб, к которой она прилетала в Куйбышев, звали Полина, а племянницу, с которой она приезжала в аэропорт на «разборки», - Галина Басадных. Однако поисковики вообще не знают ни одного человека с такой фамилией, не только в Самаре, но и во всем мире.

Ну, а та дикая история послужила поводом задуматься о том, чтобы багаж пассажиров (а не только ручную кладь) также досматривать и просвечивать в целях безопасности. Сейчас без этого посадку в аэропорту уже нельзя представить.