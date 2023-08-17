Бенхамин Гарре отправился в Казань на матч "Крыльев" с "Рубином". Фото: ПФК "Крылья Советов"

В пятницу, 17 августа 2023 года в Казани состоится матч 5-го тура чемпионата России по футболу между местным «Рубином» и самарскими «Крыльями Советов». Рассказываем, что происходит в командах накануне «волжского дерби».

Зеркальные показатели

Противостояние между Казанью и Самарой с давних пор носит характер принципиального и именуется «волжским дерби». Особый накал оно приобретало в те годы, когда именно «Рубин» и «Крылья» представляли Поволжье в высшем футбольном обществе страны и вместе оспаривали высокие места в таблице.

Ныне команды находятся в несколько разном статусе. «Рубин» на год покидал РПЛ и не слишком удачно стартовал в премьер-лиге. Команда из Казани много пропускает (10 мячей в 4 матчах, столько же лишь у замыкающего таблицу «Факела»), не одержала ни одной победы и с двумя очками занимает третью с конца позицию в табели о рангах РПЛ.

У «Крыльев» - показатели почти зеркальные. Они забили 11 мячей (столько же — у ЦСКА и «Спартака»), ни разу не проиграли в чемпионате и идут на 5-м месте.

Общее впечатление от старта «Рубина» в новом сезоне усиливается еще и тем, что «Рубин» не выигрывал и в Кубке России, потерпев на старте турнира два поражения (впрочем, как и «Крылья»).

Самарцы «уволят» Рахимова?

По неофициальным данным, в случае поражения от самарцев главный тренер команды из Казани Рашид Рахимов покинет свой пост, руководство «Рубина» уже имело контакты на этот случай с экс-наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

- Они будут на поле биться не на 100, а на 101 %, - предположил главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин в интервью «Матч ТВ».

Самое забавное, что весной 2023 года ходили слухи о том, что Осинькин должен занять место в «Рубине» Рахимова. Но тогда команда из Казани одержала 7 побед подряд в Первой лиге, а «Крылья», напротив, шли через полосу неудач в РПЛ, и тогда Осинькин эти слухи жестко опроверг.

Гарре не отпустили в Грецию

В преддверии же очной встречи «Рубина» и «Крыльев» в новом сезоне самарскому клубу пришлось жестко опровергать вброшенную в СМИ информацию о якобы желании полузащитника Бенхамина Гарре покинуть самарскую команду, так как она для него «недостаточно хороша».

Бенхамин Гарре, а также его отец Эмилиано Гарре записали видео для официального аккаунта «Крыльев» в соцсети, в котором заявили, что Бен и его семья счастливы в Самаре и благодарны клубу за все, что сейчас происходит в их жизни.

Одновременно с этим в соцсетях появилась информация из разных источников, что «Крылья» действительно имели предложение от греческого ПАОКа о продаже Гарре за 7 млн евро. Но эта сделка была заблокирована на уровне губернатора Самарской области.

«Бывшие»

В составе казанского «Рубина» играет Дмитрий Кабутов, в сезоне 2020/2021 выступавший за «Крылья» и ставший тогда лучшим ассистентом ФНЛ.

Матч пройдет на «Казань-Арене» и начнется 17 августа 2023 в 19.30 по московскому времени (в 20.30 по Самаре).