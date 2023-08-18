Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоВидеоТольяттиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия18 августа 2023 17:30

Пострадали квартиры на шестом и девятом этажах: погорельцам с ул. Краснодонской в Самаре предоставят жилье

В Самаре предоставят жилье погорельцам с ул. Краснодонской
Анастасия ФИЛАТОВА
Пожар в доме на ул. Краснодонской мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем

Пожар в доме на ул. Краснодонской мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем

Фото: СУ СК по Самарской области

Появились новые подробности смертельного пожара, который произошел днем в четверг, 18 августа 2023 года, на улице Краснодонской, 1 в Самаре. Возгорание потушено. Уже известна предварительная причина. Сейчас решается дальнейшая судьба погорельцев.

Очевидцы говорят, что сначала горела квартира на девятом этаже, потом огонь перекинулся на шестой этаж

Очевидцы говорят, что сначала горела квартира на девятом этаже, потом огонь перекинулся на шестой этаж

Фото: прокуратура Самарской области

Горели две квартиры на разных этажах

Огонь в многоэтажке на улице Краснодонской вспыхнул в 14:20. Сначала сообщалось, что загорелась одна квартира. Потом в МЧС заявили о двух — на шестом и девятом этажах. Площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров.

— Девятый этаж горел. С него горящие обломки попали на незастекленный шестой этаж. Справа от горящего на девятом этаже балконе были парень и девушка. Их эвакуировали спасатели, — рассказали «КП-Самара» местные жители.

Спасли 20 человек, один погиб

По данным ГУ МЧС по Самарской области, из дома спасли 20 человек, в том числе пять детей. Людей пришлось вызволять из горящего дома с помощью пожарной лестницы. Было задействовано шесть звеньев газодымозащитной службы.

Изначально в ведомстве сообщили, что пострадали три человека. По предварительным данным, они получили ожоги. Потом появилась информация о погибшем. Тело нашли в квартире на шестом этаже.

— На месте происшествия работали 44 человека и 13 единиц техники. Возгорание было локализовано в 15:28. В 17:38 пожар был ликвидирован. По уточненной информации, его площадь составила 40 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Погорельцам предоставят жилье

На место выезжал и.о. прокурора Промышленного района Самары Сергей Григорьев. Он координировал работу правоохранителей и спасательных служб.

На место выезжал и.о. прокурора Промышленного района Сергей Григорьев

На место выезжал и.о. прокурора Промышленного района Сергей Григорьев

Фото: прокуратура Самарской области

— В школе № 83 организован пункт временного размещения. Совместно с администрацией района решается вопрос о предоставлении жилья владельцам пострадавших квартир, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для жильцов горевшей многоэтажки организовали ПВР в школе № 83

Для жильцов горевшей многоэтажки организовали ПВР в школе № 83

Фото: прокуратура Самарской области

Предварительная причина пожара

Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. Свое разбирательство проводят и сотрудники СУ СК по Самарской области. По информации ведомства, при пожаре погиб мужчина. Его возраст пока неизвестен.

В квартире на шестом этаже нашли тело мужчины

В квартире на шестом этаже нашли тело мужчины

Фото: СУ СК по Самарской области

Также следователи назвали возможную причину возгорания. Они полагают, что все могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детей спасали с помощью лестниц: что известно о пожаре на улице Краснодонской в Самаре 18 августа 2023

Пожар в многоэтажке на Краснодонской в Самаре локализовали (подробности)

Самарцы сняли на видео пожар в многоэтажке на ул. Краснодонской 18 августа

Появилось видео пожара в многоэтажке на ул. Краснодонской в Самаре, где пострадали три человека (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал

ЧППроисшествия: ЧП