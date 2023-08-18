Пострадали квартиры на шестом и девятом этажах: погорельцам с ул. Краснодонской в Самаре предоставят жилье

Пожар в доме на ул. Краснодонской мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем Фото: СУ СК по Самарской области

Появились новые подробности смертельного пожара, который произошел днем в четверг, 18 августа 2023 года, на улице Краснодонской, 1 в Самаре. Возгорание потушено. Уже известна предварительная причина. Сейчас решается дальнейшая судьба погорельцев.

Очевидцы говорят, что сначала горела квартира на девятом этаже, потом огонь перекинулся на шестой этаж Фото: прокуратура Самарской области

Горели две квартиры на разных этажах

Огонь в многоэтажке на улице Краснодонской вспыхнул в 14:20. Сначала сообщалось, что загорелась одна квартира. Потом в МЧС заявили о двух — на шестом и девятом этажах. Площадь пожара составила несколько десятков квадратных метров.

— Девятый этаж горел. С него горящие обломки попали на незастекленный шестой этаж. Справа от горящего на девятом этаже балконе были парень и девушка. Их эвакуировали спасатели, — рассказали «КП-Самара» местные жители.

Спасли 20 человек, один погиб

По данным ГУ МЧС по Самарской области, из дома спасли 20 человек, в том числе пять детей. Людей пришлось вызволять из горящего дома с помощью пожарной лестницы. Было задействовано шесть звеньев газодымозащитной службы.

Изначально в ведомстве сообщили, что пострадали три человека. По предварительным данным, они получили ожоги. Потом появилась информация о погибшем. Тело нашли в квартире на шестом этаже.

— На месте происшествия работали 44 человека и 13 единиц техники. Возгорание было локализовано в 15:28. В 17:38 пожар был ликвидирован. По уточненной информации, его площадь составила 40 кв. м, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Погорельцам предоставят жилье

На место выезжал и.о. прокурора Промышленного района Самары Сергей Григорьев. Он координировал работу правоохранителей и спасательных служб.

На место выезжал и.о. прокурора Промышленного района Сергей Григорьев Фото: прокуратура Самарской области

— В школе № 83 организован пункт временного размещения. Совместно с администрацией района решается вопрос о предоставлении жилья владельцам пострадавших квартир, — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Для жильцов горевшей многоэтажки организовали ПВР в школе № 83 Фото: прокуратура Самарской области

Предварительная причина пожара

Прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома. Свое разбирательство проводят и сотрудники СУ СК по Самарской области. По информации ведомства, при пожаре погиб мужчина. Его возраст пока неизвестен.

В квартире на шестом этаже нашли тело мужчины Фото: СУ СК по Самарской области

Также следователи назвали возможную причину возгорания. Они полагают, что все могло случиться из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться в деталях происшествия.

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