Подъезд в копоти, квартиры залиты водой: что стало с домом на ул. Краснодонской в Самаре после пожара 18 августа

При пожаре в доме на ул. Краснодонской спасли 20 человек, еще один погиб Фото: прокуратура Самарской области

Появились фото из дома на улице Краснодонской, 1 в Самаре, где в пятницу, 18 августа 2023 года, произошел серьезный пожар. Повсюду видны копоть и обугленные стены. Часть квартир залиты водой. Запах гари в многоэтажке, видимо, выветрится еще не скоро. Владельцам пострадавших квартир придется временно пожить в другом месте.

Горели квартиры на двух этажах

Пожар в высотке на улице Краснодонской начался в 14:20 18 августа 2023 года. Сначала загорелась одна квартира, потом огонь перекинулся на другую. Причем оба жилища располагались на разных этажах — на шестом и девятом. Дымом заволокло почти весь дом.

Стены и потолок в подъезде оказались покрыты копотью и сажей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Они начали выводить перепуганных людей на улицу. Кого-то пришлось спускать по пожарной лестнице. Всего из дома было спасено 20 человек, в том числе пять детей. На тушение огня ушло около трех часов. Ликвидация была объявлена в 17:38.

Погиб мужчина

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. Погиб мужчина. Его тело нашли в квартире на шестом этаже. По словам местных жителей, мужчина мог погибнуть по вине компании из квартиры на девятом этаже. Именно оттуда пламя перекинулось вниз на незастекленный балкон.

- Погиб мужчина. Ему где-то лет 50 с копейками было. Он задохнулся, не успел выйти. Пожар вроде как начался с квартиры, в которой выпивали три человека. Они что-то там жарили и уснули. Они все живы и здоровы. Видели, как их забирали сотрудники полиции, - поделились жильцы дома.

В огне пострадали квартиры, погорельцам пообещали предоставить жилье Фото: Предоставлено "Комсомолке"

СК и прокуратура проводят проверку

Следственный комитет и прокуратура начали из-за пожара проверку. Они выясняют все обстоятельства произошедшего. Уже установлена предварительная причина ЧП. По предварительным данным следователей, огонь мог вспыхнуть из-за неосторожного обращения с огнем.

Напомним, для жильцов многоэтажки на улице Краснодонской организовали пункт временного размещения. Его развернули на базе школы № 83. Кроме того, прокуратура совместно с администрацией Промышленного района решает вопрос о предоставлении жилья погорельцам.

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