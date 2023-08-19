«По-отечески заботился о каждом сотруднике»: в Самаре умер легендарный гендиректор завода «Электрощит» Юрий Егоров

Юрий Егоров возглавлял завод в эпоху перестройки - в непростые для российской экономики времена / Фото: t.me/electroshield_news

В субботу, 19 августа 2023 года, в Самаре ушел из жизни бывший гендиректор завода «Электрощит», почетный энергетик России, почетный гражданин города и Самарской области Юрий Егоров. Ему было 82 года. Рассказываем, чем он был известен и за что его стали называть человеком-легендой.

Почти всю жизнь отдал заводу

Юрий Егоров родился в день начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года. В 19 лет, окончив ремесленное училище, устроился на завод «Электрощит» в Самаре. Он прошел путь от обычного рабочего до генерального директора предприятия. Юрий Егоров возглавил компанию в 1989 году — это было непростое время для российской экономики, время перестройки.

Юрию Егорову удалось не только сохранить предприятие, но и сделать все, чтобы оно продолжило двигаться вперед, развиваться. За время его руководства «Электрощит» стал лидером отечественной электротехнической отрасли. Завод стал его родным домом, а люди, работающие там, — большой семьей.

— Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто знал Юрия Васильевича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, — сообщили в соцсетях представители предприятия.

Неравнодушный человек и талантливый руководитель

Соболезнования родным и близким Юрия Егорова выразила и глава Самары Елена Лапушкина. По ее словам, он был неравнодушным и чутким человеком, всегда доброжелательно и уважительно относился к людям. Он был вдумчивым, мудрым и талантливым руководителем, незаурядным экономистом, нацеленным на прогрессивные решения.

— Юрий Васильевич искренне любил Красную Глинку, принимал самое активное участие в развитии поселка, строительстве жилых домов, социальных и культурных объектов. До последнего участвовал в общественной жизни города и области. Искренне соболезную родным и близким, коллегам и друзьям Юрия Васильевича. Светлая память, — написала Елена Лапушкина в своем телеграм-канале.

Большая потеря для региона

Также соболезнования из-за смерти почетного гражданина Самарской области выразил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что это большая потеря для региона и всей страны.

— Юрий Васильевич — человек, который был искренне предан родной земле. Он всю свою жизнь посвятил ее развитию. Его отличали огромная любовь к своему делу, незаурядный управленческий талант, трудолюбие и профессионализм, — сказал глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, Юрий Егоров был замечательным, отзывчивым и мудрым человеком. Коллектив завода для него был большой семьей. Он по-отечески заботился о каждом сотруднике.

Прощание и похороны

Прощание с Юрием Егоровым состоится в понедельник, 21 августа 2023 года, с 10:00 до 12:00. Провожать в последний путь его будут в храме святителя Алексия, митрополита Московского в поселке Красная Глинка. Похоронят его на кладбище Жилгородок в Царевщине.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования всем тем, кто знал Юрия Егорова.

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