Растить профессионалов и заботиться об экологии: какие принципы лежат в основе устойчивого развития новокуйбышевского завода

Завод реализует множество крупных проектов во благо региона. Фото: АО «НК НПЗ»

- Эффективность социально-экономического развития Самарского региона в значительной степени зависит от того, насколько результативно работают предприятия нефтяной сферы, которые не только являются одними из крупнейших налогоплательщиков в бюджет области, но также социально ответственными организациями, - эти приветственные слова министра промышленности и торговли Самарской области Андрея Шамина задали тон работе круглого стола «Актуальные вопросы устойчивого развития и взаимодействия обществ группы ПАО НК «Роснефть» с заинтересованными сторонами по итогам 2022 года».

«Зеленый свет»

На форуме представители органов власти, муниципалитетов, контролирующих и общественных организаций, образовательных учреждений высоко оценили кадровую и социальную политику Новокуйбышевского НПЗ. Численность сотрудников предприятия составляет более 3800 человек.

Коллективный договор завода признан одним из лучших в НК «Роснефть»: в нем насчитывается 70 льгот. Здесь выстроена система непрерывного образования «Школа - вуз - предприятие», которая работает как во благо производства, так и молодежи. Старшеклассники «Роснефть-классов» легко поступают на бюджетные места в опорные вузы и колледжи, в процессе обучения проходят практику на заводе и затем трудоустраиваются. Так, в 2022 году из 264 практикантов почти треть, 82 человека, пришли работать на предприятие. Получается, что способным и заинтересованным школьникам завод дает «зеленый свет» в получении перспективной работы. «Доводят до совершенства» молодые кадры уже в учебном центре НК НПЗ и с помощью развитой системы наставничества.

- Вся молодежь, которая приходит на предприятие, попадает под крыло нашей кадровой службы. Каждым специалистом в течение трех лет занимаются персонально, повышая уровень его квалификации для назначения на соответствующую должность, - сообщил генеральный директор АО «НК НПЗ» Сергей Голицаев.

Результат такого подхода легко оценить по итогам корпоративного конкурса профессионального мастерства компании: в 2022 году новокуйбышевские нефтепереработчики заняли на нем 6 призовых мест, из которых 4 - первые. Еще два лидерских места новокуйбышевцы получили на корпоративном чемпионате в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Охрана труда».

С заботой о городе

- Социальная политика предприятия направлена на улучшение условий работы и жизни не только наших сотрудников, но и жителей нашего города и области, - подчеркнул Сергей Голицаев. - Мы сохранили объекты социальной инфраструктуры для отдыха и оздоровления и ежегодно улучшаем ее.

В 2022 году было обновлено оборудование в санатории-профилактории «Дубки», отремонтирован и благоустроен детский оздоровительный лагерь имени Гагарина, стало комфортнее на базе отдыха «Утес». Стоит отметить, что 20% путевок распространяется среди жителей Новокуйбышевска.

Ежегодно завод заключает соглашение о сотрудничестве с администрацией города. В рамках договора проводится множество мероприятий, направленных на улучшение жизни горожан, в которых участвуют заводчане. Работники предприятия и сами организуют субботники, занимаются озеленением территорий, чтят память о трудовом подвиге земляков: недавно в городе при поддержке НК НПЗ установили памятник труженикам тыла. Акции «Весенняя неделя добра» и экологический фестиваль «Эколайф» собирают большое число участников.

К слову, вопросам экологии на предприятии уделяют особое внимание: волонтеры чистят берега рек и родники, выпускают в Волгу молодь рыбы, сортируют вторсырье и учат детей ответственному отношению к природе. Значимым вкладом в развитие экологической культуры стало создание совместно с национальным парком «Самарская Лука» мобильного приложения «ЭкоТропа63», посвященного красоте и биоразнообразию заповедника.

Участники круглого стола высоко оценили работу предприятия в области социальной политики, образования и экологии. Впереди много новых совместных проектов на благо региона.

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