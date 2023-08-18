Два года назад "Рубин" и "Крылья" сыграли в Казани вничью 1:1. Фото: ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» в пятницу, 18 августа, сыграют в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» с «Рубином». Матч 5-го тура чемпионата России по футболу среди команд РПЛ начнется в 19:30 по московскому времени (20:30 по самарскому). Рассказываем про игру «Рубин» - «Крылья Советов» 18 августа 2023, где и когда смотреть онлайн-трансляцию матча РПЛ.

Смотреть матч Рубин - Крылья Советов 18 августа 2023 онлайн трансляция 5-го тура РПЛ

Посмотреть онлайн-трансляцию матча «Рубин» - «Крылья Советов» можно в прямом эфире на канале «Матч Премьер». Начало – в 20:30 по самарскому времени.

Прогнозы, статистика и история личных встреч «Рубин» - «Крылья Советов»

К 5-му туру чемпионата России «Рубин» и «Крылья» подошли с почти зеркальными показателями. У самарцев нет поражений, две победы и две ничьих, у казанцев — нет побед две ничьих и два поражения. «Крылья» - в числе больше всех забивающих команд (по 11 мячей), «Рубин» - в числе больше всех пропускающих (по 10).

Самарцы идут в турнирной таблице на 5-м месте, «Рубин» - на 14-м (третий с конца).

Команда из Казани — единственная в РПЛ, у которой нет побед как в чемпионате, так и в Кубке России. В этой связи над главным тренером Рашидом Рахимовым нависла угроза отставки. По некоторым сведениям, специалисту дали два матча на исправление ситуации, первый из которых — с «Крыльями». В то же время агент Тимур Гурцкая сообщает, что об отставке Рахимова будет объявлено 18 августа вне зависимости от исхода игры с самарской командой.

Тем не менее котировки букмекеров на исход этого матча не отдают большого предпочтения одной из команд. На победу «Крыльев» можно поставить с коэффициентом 2,80. Вероятность победы хозяев, про мнению букмекеров, даже чуть выше — на «Рубин» принимают ставки с коэффициентом 2,70. В случае ничейного исхода ставка будет умножена на 3,35.

В чемпионате России на уровне высшего дивизиона команды встречались 32 раза. 15 побед в этих встречах у «Рубина», 7 — у «Крыльев Советов», 10 поединков завершились вничью.

Так как прошлый сезон «Рубин» провел в Первой лиге, последние официальные встречи между собой команды проводили в рамках первенства-2021/2022. Обе встречи прошли в 2021 году. В декабре самарцы выиграли дома 2:0. Матч в Казани проходил почти ровно два года назад — 15 августа 2021 года и завершился вничью 1:1.