«Три раза пересекли Россию от края до края»: самарские путешественники отправились в новый автопробег

Вадим и Людмила путешествуют с 2014 года. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Более 50 городов и населенных пунктов посетила семейная команда из Самары «March_karakum» - Вадим и Людмила. Они путешествуют уже девять лет, и впереди – новый пробег

17 августа в музейно-выставочном комплексе «Самара космическая» состоялся старт автопробега по пяти городам страны. Всего Вадим и Людмила преодолеют 2,4 тысячи км.

- Сейчас нам предстоит короткий автопробег по пяти городам из Самары (Ульяновск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород и Саранск). Автопробег планируем провести за три дня. У нас в машине есть карта, на которой мы отмечаем города, которые посетили, - рассказал путешественник Вадим Юсуфов.

В запланированных регионах по пути следования состоится встреча участников проекта с представителями региональной общественной палаты, будет показана видеопрезентация автопробега, пройдет обмен экспонатами культурного наследия пройденных регионов.

Команда «March_karakum» была выбрана для экспедиции не случайно. С 2014 года она исколесила всю страну от края до края.

- Если считать от Дальних Зеленцов до Магадана и Владивостока, то можно сказать, что страну мы пересекли три раза. Во время путешествия мы заезжаем в каждый маленький поселок. Мне очень нравится история, я люблю узнавать, что было на месте до того, как там образовалось поселение. Например, на изучение Курганской области у меня ушло почти четыре полных дня. Я заезжала в каждый населенный пункт, посмотрела каждый заброшенный храм и усадьбу, - вспоминает автопутешественниц Людмила Гвоздева.

Пять городов путешественники собираются объехать за три дня. Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

Самое обычное путешествие занимает у Людмилы и Вадима примерно 5 дней, но бывают, конечно, исключения. Например, пара побывала в Магадане, путь до которого занял аж 2 месяца!

Путешествия без хлопот

Итогом экспедиции станет полноценный видеофильм, презентация которого состоится на площадке форума «Сообщество» в Самаре. Экспонаты, а также фото- и видеоматериалы будут переданы в музей этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов».

- Мы придумали этот проект в преддверии форума Общественной палаты «Сообщество», который будет проходить на территории Самарской области с 29 по 30 августа. Первая цель нашего автопробега - рассказать о возможностях наших регионов для построения внутренних туристических маршрутов. Вторая цель - возможность найти партнеров для экономических проектов, которые сегодня развиваются в высокотехнологичных направлениях. Также мы привлекаем и студенческое сообщество на наших предприятиях и учебных учреждениях, - рассказал член комиссии Общественной палаты РФ Павел Покровский.

Автопробег создан для того, чтобы создать маршрут для путешествия без хлопот. Например, захочется вам отправиться в Ульяновск - вы сможете обратиться в «Парк Дружбы народов» и найти необходимый для себя маршрут.