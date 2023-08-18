Впереди предпоследние выходные лета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предпоследние теплые выходные лета в Самаре порадуют нас мероприятиями на открытом воздухе. Осталось только выбрать, куда сходить. Рассказываем, чем заняться в выходные в Самаре 19-20 августа 2023.

Фестивали в Самаре и Самарской области 19-20 августа 2023

«Самарское Знамя»

19 августа 2023, Самара, Струковский сад, 12.00

Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя» пройдет в этом году в пятый раз. Он приурочен к победе России и освобождению стран Балканского полуострова от 500-летнего османского ига. Фестиваль начнется в 12.00 с молебна в Иверском женском монастыре. Затем там же возложат цветы к могиле инициатора создания Самарского знамени Петра Алабина. С 13.00 фестиваль локализуется в Струковском саду. В программе - концерт и 40 интерактивных площадок, воссоздающих быт, культуру и военные традиции конца XIX века.

«Сызранский помидор»

19 августа 2023, Сызрань, пл. Ленина, 16.00

Администрация Сызрани приглашает на традиционный праздник томатов в этом году. В программе - карнавальное костюмированное шествие по центральным улицам города, многочисленные конкурсы, выставка гигантских помидоров и гала-концерт «Серебряные трубы Поволжья».

Рок-фестиваль «Подполье»

19 августа 2023, Самара, бар «Хват» (ул. Галактионовская, 40), 14.00-22.30

Летник бара «Хват» приглашает на фестиваль «Подполье» (16+). На нем выступят группы «Макулатура», «Поспишь потом», «Пекинский велосипед», WLVS, «МатьМачеха», «Дрель», Shit Happiness, Hedonist и «Завтра значит завтра».

Билеты: 1000 рублей.

Концерты в Самаре 19-20 августа 2023

Дуэт Андрея Беспалова и Ксении Озерской

18 августа 2023, Самара, кофейня White Cup (ул. Красноармейская, 15), 19.00

Во дворе кофейни выступят клавишник Андрей Беспалов и певица Ксения Озерская. Их программа сочетает в себе фанк, латино и свинг.

Вход свободный, телефон для брони: 8 937 235 57 15.

«Краски»

19 августа 2023, Самара, ресторан «Максимилианс», 20.00

Любимая группа из 90-ых уже не в первый раз зажжет на сцене ресторана «Максимилианс». Прозвучат хиты «Он не знает ничего», «Сегодня к маме я приехала домой» и, конечно же, «Старший брат».

Билеты: 700-5600 рублей.

VLNY

20 августа 2023, Самара, бар «Рюмочка»( ул. Ленинградская, 29), 20.00

Самарская группа VLNY даст акустический концерт на летнике бара «Рюмочка». Кто не знает - ребята исполняют чувственный инди-рок.

Вход свободный.Телефон для брони: 8 927 721 83 03.

Детские спектакли в Самаре 19-20 августа 2023

«Красная Шапочка или По дороге к бабушке»

19 августа 2023, Самара, пр. Ленина, 14а, 12.00

Спектакль (0+) сделан по оригинальному сценарию, но за основу, взята всеми известная сказка Шарля Перро «Красная шапочка». Девочка отправляется к своей больной бабушке с корзинкой пирожков. А в лесу она встречает Волка и Лису. Герои поют, танцуют, играют с детьми, которые помогают добрым героям и мешают дурным.

Билеты: 450 рублей.

Спектакли в Самаре 19-20 августа 2023

«Знаток женского сердца»

19 августа 2023, Самара, пр. Ленина, 14а, 18.00

«Знаток женского сердца» (16+) - спектакль театра «Город» о том, как интимные чувства мужчин и женщин опошляются по их же вине. Комедия поставлена по рассказам Михаила Зощенко и Аркадия Аверченко

Билеты: 550-650 рублей.

Выставки и экскурсии в Самаре 19-20 августа 2023

«Деревянная Самара, которую мы не знаем»

19 августа 2023, Самара, музей «Заварка» (ул. Самарская, 207а), 13.00

В музее-галерее «Заварка» с июня работает выставка «Деревянная Самара, которую мы не знаем». Регулярно по ней прохоят организованные экскурсии. В эту субботу на нее приглашаются дети. Возрастное ограничение 6+.

Вход свободный, но требуется предварительная запись по ссылке.

Количество мест ограничено - не более 15 человек.

Самарская картирная триеннале

19-20 августа 2023, Самара, разные локации, с 13.00

В эти выходные в Самаре пройдут финальные выставки в рамках Третьей Самарской квартирной триеннале.

19 августа

13:00 - В гостях у коллекционера Константина Зацепина (ул. Белорусская, 87, кор. 2, кв. 67).

14:00 - Выставка Марии Самойловой «Я не хочу» (ул. Засекина, д. 3. 2 этаж).

15:00 - Выставка Родиона Горьковатого «Хрустальный дворец спустя» (ул. Агибалова, 42а, кв. 15).

17:00 - Выставка Последних русских художников «Гараж». Медиация и аукцион (ул. Тухачевского, д. 3, встреча у вход_а.

18:00 - Выставка Екатерины Полянских «Расскажите о себе» (ул. Тухачевского, 40А).

20:00 - Творческое объединение «Aksometry LAB» (ТЦ «Амбар» (второй центральный вход, рядом c магазинами Intimissimi, Guess, Л'этуаль).

13:00 - Выставка Вали Беляевой и Кати Мячиной «Проект номер один. Путешествия» (ул. Куйбышева, 64, кв. 1).

14:00 - В гостях у художницы Яны Арбузовой (ул. Водников, д. 69, кв. 4).

14:00 - Выставка-экскурсия Елены Смирновой «Преемственность поколений» (ул. Енисейская, 49).

15:00 - Выставка Екатерины Пригарней «Чувства твоей Вселенной» (ул. Венцека, д. 38, встречаемся у бара «Есенин»),

16:00 - Выставка «Редимейды из коллекции Оксаны Стоговой». Художественное объединение «Красный кружок» (ул. Ленинградская, 20, кв. 22).

17:00 - Выставка Николая Синяева и Григория Соболевского«Критическая точка» (ул. Некрасовская, д. 60, оф. 305).

17:00 - Сайтспецифическая выставка Светланы Ивановой и Дениса Изметьева «В ногу со временем» (ул. Молодогвардейская, 67, подвальное помещение).

18:00 - Выставка группы spdplf «Something in the way», «Дом 7»7 (ул. Ленинградская, 77, 4 этаж, ком. 405).

19:00 - Выставка Сто Рубинова «Музей памяти», «Дом 77» (ул. Ленинградская, д. 77, Корпус 2, этаж 2, вход через летник бара «Вечно молодой»).

19:00 - Клуб аналоговой фотографии. Выставка «Процесс» (18+), «Дом 77» (ул. Ленинградская, 77, ком. 302).

19:00 - Групповая выставка «Синий коридор», «Дом 77» (ул. Ленинградская, 77, 2-й корпус , ком. 107, вход через летник бара «Вечно молодой»).

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера (ул. Братьев Коростелевых, 92).

20 августа

12:00 - Выставка Родиона Горьковатого «Хрустальный дворец спустя» (ул. Агибалова, 42а, кв. 15).

14:00 - Выставка-экскурсия Елены Смирновой «Преемственность поколений» (ул. Енисейская, 49).

12:00 - Выставка Екатерины Олениной «Без лица» (ул. Осипенко, 18, кв. 82).

13:00-21:00 - Групповая выставка «Плач Накано» (ул. Ново-Садовая, 106, кор. 4).

14:00 - Выставка Кирилла Гурова и Савелия Малахова «Квартирник-51» (ул. Ерошевского, 31, кв. 51).

15:00 - Презентация проекта Василия Ничипорука и Евгения Сорокина «Эдем: парк антропологических согласований» (ул. Мичурина, 141, кв. 14).

16:00 - Выставка Анны Афанасьевой «Одна_комнатная» (ул. Ново-Садовая, 134, кв. 37).

16:00 - Тайный клуб рисовальщиков «Ребро Поллока» (ул. Ново-Садовая, 134, кв. 27).

18:00 - Выставка-исследование Игоря Дикалова «Искусство на чёрном: интерпретация и исполнение» (ул. Шверника, д. 2, кв. 7).

19:00 - Выставка Кирилл Ермолин-Луговского «да нет наверное» + встреча с художником Кириллом Ермолиным-Луговским и арт-группой ПНИ (ул. Ташкентская, 248, 4 подъезд, 6 этаж, кв. 125).

10:00 - Сергей Баландин. Арт-завтрак у коллекционера (ул. Братьев Коростелевых, 92).

17:00, 19:00 - Театр-лаборатория «Самое своё». Пластический перформанс «Безымянный проект про голос» (Хлебная площадь, 4).