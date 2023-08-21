Инвестируем в красивую жизнь

Фото: Предоставлено "КП"

Показываем на примере квартир в проекте Жилые башни «Баланс Towers»

Квартиру для инвестиций выбирают три типа покупателей: первые — те, кто планирует заработать на растущей стоимости квартиры, реализовав ее в будущем. Вторые — те, кто хочет сдавать жильё в аренду, получая стабильный доход.И третьи, самые главные – те, кто покупает для себя и счастливой жизни, но при необходимости или дальнейшем расширении, должны извлечь из своего выбора максимальную выгоду. Иными словами – оценка инвестиционной привлекательности квартиры должна стать ключевым фактором выбора и объекта и квартиры в его периметре.

Отдельная категория доходных квартир— с мастер-спальнями с личной ванной комнатой — редкий формат на рынке недвижимости, что автоматически повышает ее ликвидность. И именно на три такие квартиры в августе действуют специальная рассрочка 0% и другие финансовые программы.

Тщательно продуманный функционал современного планировочного решения этой квартиры с двумя спальнями превращает ее в один из самых привлекательных лотов для инвесторов.Во-первых, такая планировка подходит для совершенно разных сценариев жизни, что расширяет круг потенциальных покупателей. Во-вторых, прямо сейчас невысокая цена входа в сочетании с комфортной площадью квартиры,гарантирует выгоду при покупке: как инвесторам, так и тем, кто ищет дом «для себя».

Или рассмотрим вот такой вариант квартиры с двумя спальнями, площадью 71 кв.м.

Фото: Предоставлено "КП"

Опытные инвесторы сразу отметят ключевые преимущества этой квартиры: комфортный метраж и удобную планировку, которая подойдет для нескольких жизненных сценариев. Еще два плюса этого объекта: цена, которая прямо сейчас на 1 миллион ниже стоимости самой популярной квартиры с двумя спальнями на том же этаже, и прекрасные виды на Жигулевские ворота, которые открываются, если выбрать этаж выше пятнадцатого.

Можно сказать, что для продажи или аренды в перспективе логичнее брать 1-комнатные или 2-комнатные квартиры. Но на самом деле трёхкомнатные настолько в дефиците, что их всегда легко реализовать, а также их готовы брать в аренду семьи с детьми, которые еще не созрели для покупки.

Например, вот такая квартира с тремя спальнями, площадью 124,5 кв.м.

Окна квартиры выходят на три стороны, а это гарантирует максимальный комфорт для большой семьи – каждый сможет выбрать комнату со «своим» солнечным режимом. Во-вторых, в доме всего четыре таких квартиры, так что это тот самый случай, когда «предложение ограничено» - не просто красивые слова. Тем более, если учесть, что спрос на просторные квартиры с тремя спальнями сегодня сильно превышает имеющиеся предложения. И, наконец, стоимость входа: на текущем этапе она гарантирует доход для тех, кто рассматривает покупку квартиры, как инвестицию, потому что трехкомнатные квартиры обеспечивают максимальную прибыль в абсолютных цифрах. Единственный риск для инвестора в том, что, получив ключи от квартиры, он не захочет ее продавать!

И стоит добавить, что при выборе квартиры для инвестиций на первый план должны выходить не площадь и планировка, а совокупность преимуществ. В проекте Жилые башни «Баланс Towers» они следующие:

престижная локация на первой линии делового центра;

уникальная архитектурная концепция проекта;

действующая коммерческая, социальная и транспортная инфраструктура;

насыщенная коммерческая инфраструктура внутри проекта.

Изучить ТОП-10 доходных квартир можно по ссылке. Кстати, практически все квартиры из августовского пула доступны к покупке на высоких этажах.

Подобрать квартиру и с максимальной выгодой применить специальные финансовые условия августа поможет инвестспециалист проекта.

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*Башни

** Под рассрочкой понимается оплата 50 % покупки равными частями в течение 12 месяцев без начисления %, при условии внесения 50 % стоимости покупки при заключении договора. Рассрочку предоставляет ООО "Специализированный застройщик" Сигма - Строй ".

Предложение ограничено.

Застройщик - ООО" Специализированный застройщик "Сигма- Строй".

Проектная декларация на сайте НАШ.ДОМ.РФ.

***Программа трейд-ин подразумевает под собой одновременное заключение ДДУ с первоначальным взносом 10% и одновременной бесплатной реализацией, имеющегося у покупателя жилья. После реализации покупатель получает вырученные деньги на погашение стоимости квартиры. Услуга предоставляется бесплатно.