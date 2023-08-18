«Стоит задача попасть в топ-4»: пляжные «Крылья» перед решающим этапом чемпионата

Никита Сафронов считает, что "Крыльям" под силу быть не только в "шестерке", но и в топ-4 российского пляжного футбола. Фото: bsrussia.com

Ключевой матч – в субботу с ЦСКА

С 18 по 20 августа в Москве пройдет заключительный этап «гладкого» чемпионата России по пляжному футболу. Пляжный стадион в столице на этот раз установлен в пределах «РЖД-Арены».

Девять участников первенства оспаривают места с 1-го по 6-е, дающие право участвовать в Суперфинале, где матчи пойдут в режиме плей-офф.

Самарские «Крылья Советов» перед стартом заключительного этапа занимают 7-ю позицию, имея в своем активе 16 очков – столько же, сколько у столичного «Строгино», занимающего искомое 6-е место. На очко от «Строгино» и «Крыльев» отстает ЦСКА. Между этими тремя командами и развернется борьба за 6-ю путевку в Суперфинал.

Хотя не слишком далеко ушел и питерский «Лекс», у которого 19 очков, но которому осталось провести только два матча, в то время как конкуренты отыграют по три встречи.

«Крылья» 18 августа в 17.30 по Самаре сыграют с московским «Спартаком», занимающим 4-ю позицию. На следующий день, в субботу – у волжан ключевая игра сезона с непосредственным конкурентом – столичным ЦСКА (начало встречи в 15 часов по самарскому времени). А в воскресенье в 16.00 по Самаре «Крылья» завершат «гладкий» чемпионат «волжским дерби» с командой «Саратов», идущей сейчас на 2-м месте.

Возможна ротация

- У нас был длительный тренировочный период с небольшими паузами на отдых. С одной стороны, это хорошо, что мы имели возможность подготовиться как следует. А с другой – некоторые игроки получили травмы, от которых не до конца оправились, - посетовал генеральный директор пляжных «Крыльев» и одновременно тренер и действующий игрок Никита Сафронов.

В связи с календарем игр встает вопрос стратегии: отдать все силы матчу со «Спартаком» или приберечь их на решающий поединок с ЦСКА?

- Будем ли мы во время игры с красно-белыми держать в голове предстоящую игру с армейцами? Сложно сказать. С одной стороны, хочется идти от игры к игре и набирать очки в каждом матче. С другой – учитывая травмы, о которых я сказал, возможно, дадим поиграть кому-то, кто обычно получает меньше игровой практики, - рассуждает Никита Сафронов.

Иранец не оказался на голову сильнее

Основным стражем ворот в этих матчах будет Михаил Августов. В команде приняли решение расстаться с голкипером сборной Ирана Сейедом Мирджалили.

- Сейчас усложняется логистика, а доллар резко подскочил. И пребывание иностранца в команде – довольно дорогое удовольствие. Чтобы это было оправданным, легионер должен быть на две головы выше наших игроков. Сейед – один из лучших вратарей мира, но в его игре за «Крылья» мы не увидели чего-то такого сверхъестественного, чем он был бы лучше нашего Михаила Августова. Поэтому было принято решение не тратить лишние средства и обойтись своими силами. Августов уже не раз доказывал, что он сильный вратарь. И всегда готов выйти на подмогу опытный Зотов, - пояснил Никита Сафронов.

«Быть в четверке - реально»

В нынешней ситуации перед командой стоит цель запрыгнуть в шестерку суперфиналистов. Но амбиции самарцев этим не исчерпываются.

- Когда мы перед началом сезона с областным минспорта и руководством «больших» «Крыльев» обсуждали наши цели, я обозначил как цель итоговое 4-е место. В принципе, для этого нужно попасть в шестерку, а затем выиграть в четвертьфинале – это вполне реально, - считает Никита Сафронов.