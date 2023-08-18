В ближайшие дни еще будет жарко, а потом чуть-чуть похолодает. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Лето плавно подходит к концу. Уже в грядущие выходные в Самаре наметится тенденция к похолоданию, однако не стоит огорчаться - теплая погода еще порадует нас под самый занавес августа. Расскажем, когда жара уйдет из Самары в конце августа 2023

Когда жара уйдет из Самары в конце августа 2023

Согласно данным Приволжского УГМС, последний жаркий день в августе 2023 года будет 21 августа. Днем воздух может нагреться до +29 градусов. 22 августа будет переходным днем от зноя к прохладе. Воздух прогреется до +23...+28 градуса. А уже 23 августа нас ждут отнюдь не летние +20...+25 градусов, да еще и дождь. Долгосрочного прогноза у ведомства нет.

Сервис Яндкс.Погода дает чуть более скромные цифры. 21 августа в Самаре не более +28 градусов днем, 22 августа - максимум +28 градусов, а 23-го дождь и холод: всего +18 градусов днем, утром ожидается дождь. Ночью тоже холодно: +13...+15 градусов.

Сервис Gismeteo близок к данным Яндекс.Погоды, однако он сообщает, что 21 августа максимальная температура воздуха составит только +27 градусов. 22 августа - не более +26 градусов и дождь. Осадки ожидаются и 23 августа вкупе с прохладным воздухом: не более +20 градусов.

Долгосрочный прогноз от Gismeteo при этом радует. По данным сервиса, жаркие дни вернутся к нам в Самару с 29 августа как минимум на три дня. В этот период дневные показатели будут составлять +30...+32 градусов.