Жара в Самаре пока не отступает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дворе конец августа, но жара в Самаре пока не отступает. Синоптики обещают горожанам как минимум еще одни знойные выходные. Главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор на радио «КП-Самара» рассказала, как пережить жару и как подготовиться к обострению сезонных заболеваний.

Нормы солнца и воды

Впереди еще несколько жарких дней и доктор напоминает об опасности теплового удара. Ведь перегревание организма способно включить воспалительные процессы, от которых особенно страдают люди с излишней массой тела, гипертоники и сердечники.

- Поэтому важно дозировано находиться на солнце, в самую жару с 13 до 15 лучше уйти в тень, всегда носить головной убор на солнце, пить много воды, лучше минеральной, соки, возможно разбавленные водой, носить свободную одежду из натуральных тканей, по желанию - принимать прохладный душ, - напоминает эксперт. - Те же правила нужно соблюдать для детей.

Что съесть, чтобы не обгореть

В детском питании в жаркую погоду следует сделать акцент на белковой пище, овощах и фруктах.

Для тех, кто настроен на красивый загар, будет полезно перед принятием солнечный ванн съесть что-то красно-оранжевое, или выпить яркий сок. Хорошо подойдут: морковь, персики, арбуз, томаты, абрикосы.

- После жирной пищи стоит выпить чашку зеленого чая, а вот кофе лучше не злоупотреблять, хотя и полностью исключать его для всех не советую. В жару алкоголь лучше не употреблять, но вечером выпить бокал холодного шампанского не повредит, - сказала Наталья Виктор

Доктор напомнила: излишний загар может провоцировать рак кожи и молочной железы.

Август - время аллергий и дерматитов

Также медик отметила, что август - время обострения у аллергиков. Сейчас цветет амброзия, которая часто вызывает сильные приступы аллергии. Но точный диагноз может поставить только врач, ведь нередко высыпания на кожи - это дерматит вызванный другими причинами.

- Стоит избегать купания в водоемах со стоячей водой, в которых часто встречаются бактерии, способные дерматиты и кишечные инфекции. Если в водоеме есть камыш, илистое дно, там плавают уточки – то значит там могут быть и бактерии, - отметила врач.

Готовимся к похолоданию

Наталья Виктор напомнила, что не за горами холодная осень с ее традиционными простудами и вирусами. Медик порекомендовала готовиться к похолоданию заранее.

- Осенью нас ждет традиционный всплеск ОРВИ и ОРЗ, а также обострение хронических заболеваний. Кроме объективный факторов, причиной часто становится осенняя депрессия. Чтобы ее избежать, займитесь спортом, высыпайтесь, читайте хорошие книги а если не помогает - спешите к врачу за лекарствами. Иммуностимулирующие препараты тоже могут помочь, - считает Наталья Виктор.

Кроме того, в преддверии сезона простуд доктор посоветовала сделать прививки от гриппа и коронавируса.