«Дети спали на колокольне, чтобы коммунисты ночью не сломали храм»: сельчане спасли уникальную церковь от гибели

Церковь в Малой Малышевке не закрывалась ни на один день Фото: Елена ШИШКИНА

Прекрасный образец архитектуры классицизма, хранящий уникальные росписи, предметы убранства и росписи, которым позавидует иной кафедральный собор – это, наверное, не то, чего ждешь от рповинциального села Малая Малышевка. Эта церковь - как спящая царевна из пушкинской сказки, тихо расцветала вдали от досужих глаз, и долгие годы о ней ходили лишь смутные легенды среди экспертов и искусствоведов. От областного центра сюда лишь полтора часа езды, но до недавнего времени в путь пускались немногие.

Увидела огонь и бросилась тушить

А вот местные жители церковь любили и стояли за нее горой. Во времена гонений на веру сельчане хранили по домам особенно ценные иконы и утварь, а когда слышали, что кто-то из богоборцев в очередной раз задумал погубить храм, сторожили его круглосуточно, а детей своих отправляли спать на колокольню. Конструкция храма позволяет разобрать сруб снаружи, но люди верили: зная, что внутри дети, даже самые отчаянные атеисты не решатся за злодейство.

Сельчане пересказывают друг другу историю о маленькой девочке, которой было лет пять, когда отец показал ей ценную икону, которую хранил под кроватью и наказал за ней ухаживать. Малышка ежедневно натирала серебряный оклад и ни разу не проболталась ровесникам о ценности.

Детей отправляли спать на колокольню, чтобы защитить храм Фото: Елена ШИШКИНА

Нынешняя староста церкви, тоже будучи еще девочкой, спасла деревянный храм от пожара. Она увидела огонь и бросилась его тушить. Когда ей на помощь пришли взрослые, она уже прилично обгорела. В завершение бед, ее тогда исключили из школы за преданность вере, но никогда она не усомнилась, что все делает верно.

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Один из самых старых храмов

Храм Михаила Архангела села Малая Малышевка Кинельской епархии Русской Православной Церкви по официальным данным существует с 1836 года. Это один из самых старых деревянных храмов Самарской области, ему присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.

Сельчане сумели сохранить уникальное убранство Фото: Елена ШИШКИНА

Поразительно, но усилиями жителей села храм Михаила Архангела не был закрыт ни на один день за все время существования советской власти! Храм продолжал регулярные богослужения на протяжении всей истории своего существования. В Самаре есть Покровский и Петропавловский соборы, которые тоже не закрывались, но перерывы в богослужениях там бывали, что делает храм в Малой Малышевке уникальным для Самарской области.

Для жителей окрестных сел и ближайших городов, таких как Кинель и Самара, этот храм был единственным оплотом православной веры во время гонений на церковь.

В итоге храм сохранил свой первозданный вид. Сохранились все росписи и церковное убранство. Причем внутренняя роспись храма выполнена по меди - в целях повышения пожарной сохранности деревянную церковь целиком обили металлом.

Сельчане беззаветно любят свой храм Фото: Елена ШИШКИНА

Ценные иконы и лампады

Сейчас власти Кинельского района задумались о том, что памятник архитектурного наследия достоин того, чтобы перевести его в федеральный статус.

- Благодаря усилиям местных жителей здесь находятся и спасенные иконы, и утварь этого храма и многих других церквей и соборов. Здесь хранятся иконы, подсвечники и лампады, настолько ценные, что очевидно, что сельский храм их себе позволить не мог. Видимо они были спасены где-то и привезены сюда.

В церкви сохранился старинный колокол Фото: Елена ШИШКИНА

Так, например, в алтаре сейчас хранится лампада, на которой сделана дарственная надпись об интронизации Николая II. Такие подарки по всей России рассылались в честь восшествия последнего русского монарха на престол по значимым кафедральным соборам.

- Есть записи по подобным подсвечниках на одну, на три лампады, а наш пяти лампадный. Это крайне редкая вещь! – рассказывает настоятель храма Иеромонах Андроник (Коробейников). - Также отличительной чертой малышевского храма является изображение лика Бога - Отца, которого традиционно не встретить в православных храмах, поскольку никто из смертных Бога никогда не видел. Но в XIX появилась недолго просуществовавшая традиция писать лик старца. Насколько я знаю, в нашей области такие есть лишь в Ташле, Высоком и Волчанке. Также у нас хранятся в идеальном состоянии 3 крупные иконы с горы Афон (насчет четвертой эксперты пока не пришли к единому мнению), написанные еще до революции и многие другие ценные предметы.

«Яркий образец крепкого сельского храма»

На самом деле попытки описать драгоценное содержание маленькой сельской церкви уже предпринимались, но пока не доведены до конца. Прихожане на свои средства стараются реставрировать некоторые иконы, но, разумеется, сельчанам не по силам восстановить первозданный вид всех ценных предметов.

Именно поэтому местные власти задумали перевести церковь под надзор федеральных ведомств.

На потолке храма - уникальная роспись Фото: Елена ШИШКИНА

- У нас в области такого уровня памятников действительно мало. Храм достоен перехода в новый статус и дальнейшей своей популяризации среди туристов и паломников. Уникальность храма в том, что это цельный ансамбль. При этом важно понимать, что ни одна церковь не создавалась одномоментно и никогда не пребывает в неизменном виде на протяжении своей истории. Это почти живой организм, который развивается и совершенствуется. Именно поэтому часть росписи, которую мы здесь видим, относится к XIX веку, часть к XX-ому. То же мы видим в убранстве, где крайне сложно вычленить что-то самое ценное, но в комплексе создается очень единый и яркий образец крепкого сельского храма, который будет интересно изучать специалистам и осматривать туристам, - говорит доцент Самаркой духовной семинарии и преподаватель церковного искусства Елена Деева.

Пока эксперты и чиновники не могут определиться, станет ли благом для храма федеральный статус или принесет лишь дополнительные хлопоты.

Но сельчане единодушны в одном: они хотят сохранить и отреставрировать этот памятник церковной истории и православной культуры.