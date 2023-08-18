Первая победа «Рубина», первое поражение «Крыльев»: подробности «волжского дерби»

Гола Бенхамина Гарре "Крыльям" не хватило даже для ничьей. Фото: ПФК "Крылья Советов"

18 августа 2023 года «Рубин» и «Крылья Советов» встретились в Казани в матче 5-го тура РПЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Рассказываем подробности матча «Рубин» - «Крыльев Советов».

Гарре — третий гол в чемпионате и травма

На 8-й минуте после подачи штрафного Солдатенков скинул мяч на угол вратарской, и Салтыков головой точно пробил, но мяч не был засчитан из-за офсайда самарца.

Уже через три минуты штрафной подавали теперь казанцы. Экс-самарец Кабутов закрутил мяч к линии вратарской, и Грицаенко головой точно пробил в угол — 1:0.

На 15-й минуте «Крылья» отыгрались. Длинная диагональ от Солдатенкова - и Гарре убежал по правому флангу, а войдя в штрафную, закрутил мяч левой в дальнюю "девятку" ворот Дюпина.

На 37-й минуте Бейл ошибся в передаче, атака "Рубина" привела к подаче Кабутова и удару Апшацева, в результате чего мяч задел локоть Бейла. Судьи на ВАР позвали судью Цыганка к монитору, и тот назначил пенальти. Даку пробил по центру, Ломаев отбил мяч кулаками, но набежавший Мартынович отправил все-таки мяч в сетку — 2:1.

Помимо сомнительного пенальти, арбитр Цыганок в течение первого тайма оставлял без жёлтых карточек систематические нарушения против главной звезды "Крыльев" Бенхамина Гарре. В итоге в перерыве аргентинца пришлось заменить из-за травмы.

Бейл — пенальти и красная карточка

На первой же минуте второго тайма "Крылья" имели верный шанс сравнять счет после углового, но хозяев спас вратарь Дюпин.

На 65-й минуте Салтыков принял пас Рассказова в чужой штрафной, развернулся, но не смог пробить, мяч отлетел к Хубулову, но тот не попал в ближний угол.

На 80-й минуте Кабутов пробил из-за пределов штрафной, мяч задел Евгеньева и чудом не попал в угол ворот, прокатившись в противоход Ломаеву.

На 85-й минуте Бейл навесил от правой бровки, и Дюпин в прыжке снял мяч с головы Карпицкого. И почти тут же Бейл сфолил, прерывая атаку соперника, получил вторую желтую карточку и оставил «Крылья» доигрывать вдесятером.

Ломаев пошел вперед

На последней, пятой добавленной к матчу минуте на подачу углового пришел даже голкипер Ломаев. Но не пошел вглубь штрафной, а остался на подборе. К нему и пришел выбитый мяч, он отпасовал партнеру, последовал еще один навес в штрафную, но Горшков головой отправил мяч точно в руки вратарю «Рубина» Дюпину.

Финальный свисток оповестил о первой победе «Рубина» и первом поражении «Крыльев» в нынешнем чемпионате — 2:1.