Гарре выбыл на три недели: что произошло после матча «Рубин» - «Крылья Советов»

Бенхамин Гарре, получив несколько ударов по ногам, выбыл из строя на три недели. Фото: ПФК "Крылья Советов"

18 августа 2023 года «Рубин» и «Крылья Советов» встретились в Казани в матче 5-го тура РПЛ. Игра завершилась победой казанской команды со счетом 2:1. Рассказываем, что произошло после матча «Рубина» с «Крыльями».

Гарре: поврежден голеностоп

«Крылья Советов» потеряли в этом матче не только три очка, но и свою главную звезду — аргентинца Бенхамина Гарре, забившего единственный гол самарцев в этой встрече. Он неоднократно получал по ногам в первом тайме от соперников и в результате в перерыве матча был заменен.

- У Гарре травма, повреждены связки голеностопного сустава. Он выбыл ориентировочно на три недели, - пояснил после матча главный врач «Крыльев Советов» Сергей Артамонов.

Бейл: надо быть вместе

Главным антигероем матча, пожалуй, стал защитник «Крыльев» Гленн Бейл. С его неточного паса при счете 1:1 началась атака хозяев, приведшая к назначению пенальти в ворота самарцев. Причем поводом к этом решению стало попадание мяча в локоть Бейлу. А во втором тайме голландец получил две желтые карточки, оставив команду доигрывать концовку встречи вдесятером.

- В хорошие и плохие времена всегда нужно оставаться вместе! - такую запись сделал Бейл после игры в своем телеграм-канале.

Осинькин: судейство опять напомнило весну

Впрочем, как назначение пенальти, так и первая желтая карточка Бейлу были весьма спорными решениями от главного арбитра Сергея Цыганка, прилетевшего судить этот матч аж из Владивостока.

- Я думаю, назначение такого пенальти еще будут обсуждать. Ощущение, что в плане судейства вернулась весенняя часть прошлого сезона, - отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

Наставник самарцев отметил, однако, что в разговоре со своими подопечными он внимания на судейских решениях не акцентировал.

- О чем говорил команде в кругу сразу после финального свистка? Точно не о судействе. Говорил о том, что в сложных условиях — когда и давление со стороны соперника, и судейские моменты, и травмы — мы не должны терять структуры своей игры. Мы должны проявлять характер. Характер — это не сваливаться в силовую борьбу, а делать все, чтобы продолжать играть в свою игру, не принимать торопливых решений. Этого у нас сегодня не получилось, - заявил Игорь Осинькин.

Рахимов: на отличном газоне приятно полежать

Его коллега Рашид Рахимов, напротив, был на пресс-конференции расслаблен и доволен, много шутил.

- Наши игроки слишком много лежали на поле и тянули время во втором тайме? Так газон отличный, приятно на нем полежать. Если соперник оказывает на тебя давление, есть разные способы снизить это напряжение, сделать паузы, все команды этим пользуются, - не стал скрывать Рахимов.

Слухи о своей отставке главный тренер казанцев прокомментировал, обратившись к народной мудрости.

- Конечно, я слышал все, что говорилось про меня, и не краем уха, а целым ухом, даже обоими. Я прекрасно знаю, откуда это пошло, кто и зачем запускал эти слухи. Но есть известная восточная поговорка про «караван идет». Когда придет время — а мы не вечны ни на какой-то работе, ни вообще в жизни, - решение примет руководства клуба. Когда-то это точно произойдет. А сейчас я еду с командой на базу, - философски отреагировал Рахимов на острую тему.

Салтыков: интересно побеждать «Рубин», а не реагировать на слухи

Очередная порция слухов коснулась и «Крыльев Советов». Если накануне матча много говорилось о вероятной продаже Бенхамина Гарре, то в день игры появилась информация, что столичный ЦСКА интересуется Никитой Салтыковым.

- Повторю еще раз то, что всегда говорю на эту тему: я игрок «Крыльев Советов», а вопросы о возможных переходах решает мой агент. Мне он по этому поводу не звонил. Я сейчас играю за «Крылья», мне интересно выходить и побеждать «Рубин», а не какие-то там предложения, - заявил футболист.

В зависимости от остальных результатов 5-го тура «Крылья Советов» могут как сохранить за собой 5-ю строчку в турнирной таблице, так и откатиться ниже, вплоть до 9-го места.