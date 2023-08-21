Отдых на воде закончился трагедией: в Самарской области возбудили уголовное дело из-за смертельного столкновения двух лодок

Следователи выясняют ,кто из судоводителей нарушил правила и спровоцировал аварию / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Разбились около турбазы

В Самарской области возбудили уголовное дело из-за страшной аварии на воде, в которой один человек погиб и еще двое получили серьезные травмы. Речь идет о столкновении двух моторных лодок вблизи турбазы «Маяк» в Волжском районе 19 августа 2023 года.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначен ряд экспертиз, — сообщили в пресс-службе Центрального МСУ на транспорте СК России.

Напомним, все случилось днем в минувшую субботу в протоке реки Волги и Мастрюковских озер. Там столкнулись катер, которым управлял 40-летний мужчина, и лодка, которой управлял 47-летний мужчина. Удар был сильным. Второй судоводитель погиб на месте. По словам отдыхавших в тот день на пляже людей, его тело какое-то время оставалось лежать лицом вниз на лодке.

Пострадали девушка и мальчик

По данным следователей, вместе с погибшим в лодке находились 24-летняя девушка и 12-летний мальчик. Они получили различные травмы. По информации ГУ МЧС по Самарской области, обоих госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина в Самаре. Сейчас медики продолжают оказывать им необходимую помощь.

По словам самарцев, в районе турбазы нередко гоняют на лодках и катерах. Однако до серьезных происшествий раньше дело не доходило. Никто не ожидал, что субботний отдых на воде может закончиться для кого-то трагедией: «На дорогах бьются, теперь еще и на воде. Просто ужас, что творится».

Прокуроры проводят свою проверку из-за ЧП На воде / Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Устанавливают нарушителя правил

В настоящее время следователи продолжают выяснять причины происшествия, унесшего жизнь 47-летнего мужчины. Также они определяют, кто из судоводителей нарушил правила безопасности движения на воде. Свою проверку проводят и сотрудники Куйбышевской транспортной прокуратуры.

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