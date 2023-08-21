«Сейчас нужно ставить пьесы, где есть свет и надежда»: самарский актер Олег Белов рассказал о своем творчестве и новом моноспектакле

Олег Белов. Фото: кадр из фильма «Домовой», режиссер: Антон Долганов

Олег Белов – советский и российский актер, заслуженный артист России, педагог. Он родился в Куйбышеве и долгое время работал в родном городе. Большое интервью Олега Белова для «КП-Самара» - о творческой жизни актера и своем моноспектакле «Я верю».

Олег, вы давно не были в Самаре, что привело вас сюда на этот раз?

- Самара родной для меня город, и я никогда не порву с ней связь, в настоящее время я приехал с гастролями.

Сейчас у вас идет моноспектакль «Я верю». Расскажите о нем?

- Это мой бенефис, спектакль про мою жизнь. Он получился социальным, и там много говорится про людей, которых Самара очень хорошо знает, и я, если честно, побаивался его играть.

Ваше выступление проходит не в театре, как так получилось?

- «Никогда не проси ничего у выше стоящих, ибо сами придут и сами дадут». Мне не предложили, а я не просил.

Расскажите, где сейчас живете и чем занимаетесь.

- Живу в Геленджике, как у Бродского сказано: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Я там работаю, меня пригласил давний знакомый режиссер.

У вас была театральная студия «Счастливый случай» в самарской психиатрической больнице. Что сейчас с ней?

- Она и сейчас продолжает работать, но мы с супругой очень сильно переживали расставание с ребятами.

А когда вы первый раз читали свой моноспектакль, вы узнавали себя в нем?

- «Я Верю» писал мой хороший товарищ, мы общались часами, чтобы он мог все поточнее выразить, и вот когда я его открыл, подумал, какая же у меня яркая и насыщенная жизнь.

Когда у вас случился самый эмоциональный эпизод в жизни?

- Это, конечно, был инсульт, когда я пришел в себя и осознал, что наполовину обездвижен, понял что лишился любимой профессии. Это из плохого. А из хорошего - когда мы самостоятельно сделали моноспектакль с моим товарищем, по Шукшину «До третьих петухов». Мы его показали на фестивале «В начале было слово» в Перми. Нам дали гран-при и предложили сотрудничество на 3 года. Оценили именно наше творчество, потому что мы его делали самостоятельно, без помощи театра.

Молодые актеры сейчас не такие, какими раньше были вы?

- Ну это естественно, но мне не нравится, когда говорят молодые не такие. Молодые - разные, многие чего-то не понимают, но они хотят всему научиться, и это хорошо.

Мы же тоже когда-то только начинали, много не знали, но научились же.

Если бы вы делали спектакль о сегодняшнем дне, какую бы классическую пьесу выбрали для этого?

- Это очень серьезный вопрос, пьес много, но не каждая подходит к сегодняшнему дню. Нужно ставить так, чтобы зритель, выходя из зала не забывал сразу, а запоминал надолго. Сейчас нужно ставить пьесы, где есть свет и надежда.

У вас сейчас стало больше вопросов к самому себе, чем в молодости?

- Конечно. Мой преподаватель однажды сказал: «Чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь».

Есть ли роль, которую вы бы никогда не сыграли?

- Артист не имеет права отказываться от ролей. Если роль отрицательная, ее играть интереснее, ведь она гораздо богаче по внутреннему миру. Положительная роль - это «голубой герой», но с другой стороны, такого героя все любя. Я бы смог сыграть любую роль.

Кого вы считаете своим учителем?

- У меня было много преподавателей, но они лишь могут научить хотеть стать актером, а чтобы стать им, мы должны учиться всегда и везде, находить себе талантливых людей и брать от них все.

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