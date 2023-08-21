В Самаре несколько мест, где можно сделать розовые фото.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Розовая лихорадка захватила мир. В преддверии выхода культового фильма «Барби» модницы со всех стран стали поголовно возвращать моду на гламур. Розовые платьица, сумочки и туфельки…
Тоже подхватили розовую лихорадку? Не беда, редакция «КП-Самара» собрала самые розовые локации города, где можно сделать фотографии в стиле «Барби».
Локация 1: Сад кирхи
Дворик кирхи.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Первой на ум пришла Самарская кирха. Почему? Правильно - она розовая. По адресу Куйбышева 115/117 вы сможете сделать самые стильные фоточки для ваших соцсетей, словно вы живете в барби-коре.
Лайфхак: можно зайти во двор Кирхи, в местный садик, так фотокарточки будут без посторонних людей и в окружении приятных цветочков.
Локация 2: Ешь и фоткайся
Кофейня «Rose».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В кофейне «Rose» сделали целый интерьер для фотосессии в стиле нового кинофильма. На Молодогвардейской, 63а вы сможете не только вкусно поесть, но и наделать клевые фоточки. Ребята специально создали авторские лимитированные десерты, а также авторские коктейли к премьере фильма.
Помимо фотозоны можно выйти на летник кафе, там вы найдете милые розовые кресла и постеры фильма, добавляющего антуражика.
Локация 3: Розовый мурал
Мурал в старом городе.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Гламурную зебровую стену вы найдете на здании на Ленинградской, 70. Стрит-арт создан Денисом Ветриго и Егором Островым и красуется на стене нашего города с 2020 года.
Локация 4: Цветы и фотки
Одно из самых популярных мест для фотосессии в Самаре.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Следующая локация довольно популярна у самарских модниц. У мастерской флористики и дизайна «Веранда» очень красивый вход, украшенный розово-красными цветами.
Супер-романтичное местечко по адресу Некрасовская, 54 сможет украсить ваш профиль в соцсетях нежными фоточками. В меню вы также можете найти самые фотабельные эклеры и красивейшие розовые коктейли.
Локация 5: Новая локация
В интернете Yeti белый, синий и розовый. А как иначе оно попало бы в этот топ?
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новое модное место Yeti. Открылось оно совсем недавно, в начале августа. Найти его можно на Молодогвардейской, 90. В интерьере – белый, синий и розовый. Из-за последнего оно и попало в наш топ Барби-мест Самары.
Помимо клевых фоток, можно попробовать вкусные чайные напитки с сырной пенкой. Также у ребят в продаже есть красивые моти (японская сладость в виде колобка или лепешки, сделанная из рисового теста, - прим. автора), которые не только добавят изюминки вашей фотке, но и порадуют вас.