Выехал на встречку и врезался в «Гелендваген»: нападающий «Крыльев Советов» Писарский попал в аварию в Самаре

Писарский в аварии не пострадал. Фото: Елена Шишкина и ФК «Крылья Советов».

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский попал в аварию в Самаре. Произошло это днем в понедельник, 21 августа 2023 года, на улице Ново-Садовой рядом с пересечением с проспектом Ленина.

Сначала интернет облетели фотографии двух разбитых «Мерседесов» и грустного футболиста рядом с ними. Позже появились подробности аварии.

Писарский не пострадал

- Проезжали мимо, все видели. Да, это точно Владимир Писарский, его в Самаре все знают. Скорость, видимо, большая, сработали подушки безопасности. Пробку они собрали огромную, - рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница, которая проезжала мимо и видела последствия ДТП.

По фото видно, что Писарский не пострадал. Это корреспонденту «КП-Самара» подтвердили и в «Крыльях Советов».

- Владимир в аварии не пострадал, - коротко прокомментировали в пресс-службе футбольного клуба.

Последствия ДТП. Фото: Елена ШИШКИНА

Зазевался и выехал на встречку

Подробности ДТП рассказали в полиции. Аварию спровоцировал водитель 1996 года рождения, который на автомобиле Mercedes-Benz AMG выехал на полосу встречного движения и врезался в Mercedes-Benz G (более известный как «Гелендваген»).

- По предварительным данным, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz AMG, двигался по улице Ново-Садовой от проспекта Ленина в сторону Масленникова. Напротив дома 106 «Ж», двигаясь по крайней левой полосе, не обеспечил постоянного контроля за автомобилем, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz G, - говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Второй «Мерседес» в момент столкновения стоял: водитель ждал, когда загорится зеленый.

Фамилий участников ДТП в полиции не раскрывают, но 1996 – это год рождения Владимира Писарского. Можно сделать вывод, что именно он, скорее всего, был за рулем первого «Мерседеса», однако это может быть и простым совпадением и за рулем был другой человек.

К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.