Вернисаж и мастер-класс: на оздоровительной базе «Салют» прошла эковыставка

Кто бы мог подумать, что в Волге столько обитателей - на целый альбом хватило. Фото АО «Самаранефтегаз»

Передвижная эковыставка «Рыбное богатство Волги» прошла на детской оздоровительной базе отдыха «Салют». В насыщенной событиями жизни школьников с детской оздоровительной базы отдыха «Салют», расположенной на берегу Кондурчи в сосновом бору, состоялось еще одно событие. На днях на территории лагеря разместилась передвижная экологическая выставка, посвященная обитателям Волги.

ПРО ТЕХ, КТО ЖИВЕТ В РЕКЕ

Маршрут передвижной выставки «Рыбное богатство Волги» расписан чуть ли не на год вперед. Школы, библиотеки, Дома и Дворцы культуры, досуговые центры, центры развития детей и юношества - за шесть лет она побывала в десятках учреждений образования и культуры Самарской области. А летом выставка приезжает туда, где ребята отдыхают, - в детские лагеря и на базы отдыха. В этом году летний вояж выставки начался с оздоровительного лагеря «Остров детства». А недавно она переехала на детскую оздоровительную базу отдыха «Салют». Инициировало этот необычный эколого-просветительский проект АО «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», а содержательную часть предоставил научно-исследовательский институт Российской академии наук - Институт экологии Волжского бассейна. Материалы, подготовленные сотрудниками лаборатории популяционной биологии, были перенесены на стенды, которые представляют волжских обитателей, большинство из которых никто из детей наверняка не видел. Из примерно 70 видов, населяющих величайшую реку Европы, на стендах изображено около двух десятков, включая маленькую тюльку и благородных осетровых - белугу и стерлядь. Однако и эта малая толика речного богатства Волги вызывает неподдельный интерес и много вопросов у ребят.

Погоди, сейчас найду. Вот же: «Крупный окунь - проворный и сильный хищник». Фото АО «Самаранефтегаз»

«О, СКОЛЬКО НАМ ОТКРЫТИЙ ЧУДНЫХ»

На выставке ребята узнают о том, что в водах одной из самых полноводных рек России есть как промысловая рыба, так и та, что стоит на грани исчезновения, лов которой запрещен. В Красной книге России и Самарской области, например, значится знаменитая волжская стерлядь - древнейший представитель хрящекостных рыб. Из-за хозяйственной деятельности человека этот вид был близок к вымиранию, но благодаря усилиям рыбоводческих хозяйств и предприятий самарской площадки НК «Роснефть», инвестирующих в поддержание биоразнообразия, почти за 10 лет популяция практически полностью восстановлена. Сейчас обсуждается вопрос об исключении царской рыбы из Красной книги нашего региона. Новые знания, полученные ребятами, побывавшими на выставке, помогают не только расширить кругозор, но и понять, что природа нуждается в помощи и защите. Такие экологические уроки формируют осознанное отношение детей к окружающей среде как к своему дому, где все взаимосвязано, показывают пример бережного отношения к природному богатству нашей страны. - Выставка, на мой взгляд, очень точно найденная форма подачи материала. Она наглядно показывает бесценное богатство нашей природы и в то же время говорит о необходимости защищать и приумножать его. Посеянные семена добра и экологических знаний обязательно прорастут добрыми делами, направленными на заботу о природе, - сказала Наталья Камаева, заместитель директора детской оздоровительной базы отдыха «Салют».

САМ СЕБЕ ХУДОЖНИК

Организаторы эковыставки в «Салюте» так рассчитали, что на ней смогут побывать ребята сразу двух смен, а это около 400 человек. Вернисаж произвел на школьников большое впечатление. Один матер-класс по росписи гальки чего стоит. Мальчишки и девчонки, вооружившись красками и кисточками, увлеченно расписывали речные камешки. Каждый рисовал свою рыбку, которую потом забрал в качестве сувенира.